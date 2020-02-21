«Рыбное» новолуние: что делать и как себя вести

Стиль жизни

В воскресенье, 23 февраля, в 15:31 по Гринвичу (в 17:31 по киевскому времени) произойдет новолуние в знаке Рыб, который вступил в свои права. О том, что нам принесет это небесное явление, в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказала известный астропсихолог Валентина Виттрок.

— Новолуние в знаке Рыб, прежде всего, требует от нас обратить внимание внутрь себя, — говорит Валентина. — Это время, когда нужно отрешиться от материального и обратиться к духовному. За что отвечает знак Рыб в нашей жизни? С одной стороны, за веру — порой слепую и безусловную, как говорится, по умолчанию. Поэтому вполне вероятны ситуации, когда в церковь потянет даже тех из нас, кто в обычное время ее не посещает или и вовсе считает себя атеистом.

С другой стороны, за грезы, мечты и фантазии, которыми знак Рыб — и те, кто оказывается под его влиянием, — зачастую подменяет реальную жизнь. В такой ситуации куда удобнее витать в облаках, где все определяется нашим представлением о добре и зле, а потому более или менее предсказуемо, нежели ходить по земле — тут жизнь может преподнести любой, самый неожиданный, вариант развития событий. Такой уход от действительности и замена ее фантазиями будет свойственен многим из нас. Впрочем, на этот процесс можно взглянуть и с другой, позитивной, стороны: почему бы не использовать новолуние в знаке Рыб для того, чтобы, мечтая, составлять планы на будущее, которые впоследствии можно будет воплотить в жизнь? Луна в Рыбах также «подталкивает» к приему алкоголя, наркотиков и запрещенных препаратов, но будем надеяться, что без этого удастся обойтись.

Ни в одном из этих случаев не стоит думать, что ваше мировоззрение начинает меняться самым непредсказуемым образом — как только Луна выйдет и знака Рыб, а это произойдет уже 26 февраля, все вернется на круги своя.

— Существуют ли какие-то нюансы, которые сделают нынешнее «рыбное» новолуние особенным?

— Астрологи уже успели назвать «рыбное» новолуние кармическим, потому что в рисунке, который сложится в этот момент на небе, будут присутствовать не только четыре небесных тела — Солнце, Луна, Уран и Марс, но кармические узлы. Ситуация вернет нас к каким-то давним, не отработанным нами проблемам, которые придется решить. Если не сделать этого сейчас, человека снова и снова будут возвращать к истокам его ошибки, пока он ее окончательно не исправит, чтобы пойти по жизни дальше налегке — без груза былых грехов, оплошностей и заблуждений.

К тому же Марс 17 февраля вошел в знак Козерога, в котором находится в экзальтации, то есть чувствует себя очень удобно и комфортно. Вдохновленный, он начнет пертурбации во властных структурах. Прибавьте к этому ретроградное движение Меркурия по знаку Рыб — сильным мира сего может не поздоровиться, поскольку многие их постыдные тайны могут стать достоянием широкой общественности. Стоит ожидать очередной доли компромата на президентов и премьер-министров, опубликованной в СМИ.

— Что можно делать в период, когда молодой месяц находится в знаке Рыб?

— Рекомендуется анализировать сложившуюся жизненную ситуацию, продумывать будущие шаги, вспоминать, кого обидели, хотя бы мысленно просить у них прощения и прощать тех, кто виноват перед вами. Можно мечтать о будущем, главное — не представлять его в темных тонах: то, что будет мысленно визуализировано, обязательно сбудется, поэтому картины грядущих событий должны быть исключительно положительного свойства. Если есть такая возможность, нужно находиться поближе к воде — например, на берегу моря, реки или озера. Водная стихия хорошо успокаивает — можно наблюдать за волнами или течением, дышать свежим воздухом, думать о хорошем. Несколько дней в ауре новолуния — два-три дня до и после него — хорошо пойдут любые творческие занятия: живопись, сочинение прозы и поэзии, вязание и вышивка — в общем, каждому желательно взяться за то, к чему есть склонности и таланты.

Что до активных и решительных действий, то от них в это время лучше отказаться. Не стоит принимать серьезные решения, претворять в жизнь далеко идущие, перспективные планы и совершать поступки, от которых будет зависеть как минимум значительный кусок вашей жизни, а возможно, и все последующее существование.

— Как этот период отразится на представителях типичных знаков зодиака?

— Овну, который соседствует с Рыбами в зодиакальном круге, а потому находится с ними не в самых простых отношениях, можно посоветовать отдохнуть — все равно общего языка они в это время не найдут. Тельцам стоит вспомнить, что они существуют не сами по себе, и уделить время и внимание окружающим их людям, особенно родным и близким. Близнецам нужно обратить внимание на решение профессиональных вопросов, которые могут застопориться, а Ракам — приобщиться к прекрасному, сходив в оперу или на выставку. Львам может не повезти в личной жизни, а Девы не смогут найти с партнерами общий язык в деловых переговорах, поэтому их лучше отложить — разумеется, на время. Весам необходимо поработать над самооценкой — в последнее время она у них упала ниже плинтуса. Скорпионы могут завести непродолжительный, но яркий роман, а Стрельцы вспомнят о своих семейных обязанностях. Козерогам, которых, благодаря вошедшему в их знак Марсу, будет отличать крайняя конфликтность и агрессивность, лучше в течение нескольких дней свести общение к минимуму. Водолеям удастся подзаработать, что же до самих Рыб, то они могут расслабиться и провести это время, предаваясь любимому занятию — витая в облаках.

Ранее Валентина Виттрок рассказала «ФАКТАМ», что в 2020 году можно ожидать революций и скандалов, причем на всех уровнях. Это связано с тем, что приход нового года по восточному календарю пришелся на новолуние.

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