Украина

Все в одноразовой посуде: вывезенные из Китая украинцы показали, чем их кормят в Новых Санжарах (видео)

Украинцы, эвакуированные из Китая и размещенные в Новых Санжарах, показали, чем их кормят в санатории. Еду для постояльцев привозит фирма из Полтавы, специализирующаяся на кейтеринге. Блюда упакованы в пластиковые контейнеры. Рацион для каждого из гостей складывается в отдельный пакет.

Один из эвакуированных — Михаил Ефимов — опубликовал фото и видео блюд у себя в Instagram. Он отметил, что блюда подают разогретыми.

Нашим соотечественникам и иностранцам предстоит 14-дневный период обсервации. Покидать санаторий запрещено, но люди могут свободно перемещаться внутри здания.

Напомним, ранее переселенцы из Донецка привезли вкусный сюрприз для эвакуированных из Китая украинцев: фрукты, кофе, напитки и сладости.

Фото michael_yefimov/Instagram

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