Преемники Путина, разгон протестов и война с НАТО: на Западе озвучили четыре сценария для России

Мир

Скандал с докладом «12 шагов к усилению безопасности в Украине и евроатлантическом регионе», который был сначала представлен, а затем удален с сайта Мюнхенской конференции по безопасности, оставил в тени еще один весьма любопытный документ, подготовленный к этому мероприятию. Речь идет о брошюре «Думая о будущем: Россия после 2024 года», составленной группой политологов и экспертов по России, работающих в американских, европейских и российских университетах и исследовательских институтах. Распространяют брошюру совместно Фонд имени Фридриха Эберта (FES) и берлинский Центр восточноевропейских и международных исследований (ZoiS).

Авторы дают понять, что написали не научный доклад, а некий прогноз, основанный на анализе ключевых факторов развития страны. Они предупреждают также, что в брошюре фигурирует ряд вымышленных персонажей, которые, вместе с тем, напоминают реальных людей, однако всякие совпадения являются случайностью.

Рассматриваются четыре сценария. Два из них оцениваются как условно положительные, два — как условно отрицательные.

Начнем с положительных.

Первый сценарий получил условное название «Раненый орел». Впервые в современной истории России главой государства становится женщина. Ее зовут «Екатерина Надежная». Она громко заявила о себе, добившись успехов в качестве губернатора Красноярского края. Простые россияне вслед за СМИ называют ее новой Екатериной Великой — по примеру русской императрицы Екатерины II. Своей главной задачей она видит восстановление стабильности в стране. Для этого необходима помощь Запада. Екатерина решается обратиться за ней и неожиданно получает положительный ответ. Взамен Россия резко меняет внешнюю политику. Главный принцип — никакой международной конфронтации! С президентом согласны в этом и российские элиты. Все боятся эскалации напряженности внутри страны…

Второй сценарий еще более оптимистичен. Его условное название — «Золотой орел». Путин в 2020 году переиграл сам себя. Затеянные им конституционные реформы неожиданно действительно усилили роль парламента. В 2021 году по стране прокатилась волна массовых беспорядков и протестов. Парламентские выборы правящая партия «Единая Россия» проиграла. Ей удалось пройти в Государственную думу только благодаря личной популярности Путина. Значительно усилилось влияние партий левого толка и профсоюзов. Обновленная Госдума получила контроль над силовиками.

Оценив ситуацию, Путин понял, что ему необходим преемник. Этот человек должен был достаточно лоялен и одновременно независим. Найти такого в своем окружении Путин не смог. Тогда его выбор пал на миллиардера «Петра Преображенского». Этот бизнесмен объявил войну коррупции не на словах, а на деле. Кроме того, он оказался либералом, не согласным с националистами. Новый лидер решил не оглядываться в «великое прошлое», а думать о будущем.

Преображенский сократил военный бюджет России, разделил бизнес и власть, взялся за развитие инфраструктуры. Ему удалось договориться с президентом Украины Владимиром Зеленским о полном прекращении огня на Донбассе, что дало толчок реинтеграции этого региона в украинское государство. Это помогло России добиться снятия части западных санкций и сохранить при этом не только лицо, но и прочные связи с восточными областями Украины. Отмена санкций привела к заметному росту экономики.

А вот вопрос Крыма остался открытым. Отношения между Москвой и Киевом из-за этого остались сложными. Вместе с тем возобновилось авиасообщение между двумя странами. Это позволило президенту Франции Эммануэлю Макрону говорить о том, насколько дальновидными были его инициативы по восстановлению диалога с Москвой, высказанные в начале 2020 года. «Потерял интерес к конфронтации» с Кремлем и Дональд Трамп, переизбранный в ноябре 2020 года на второй срок. И у Вашингтона, и у Москвы появился общий враг — Китай, чьи амбиции выросли еще сильнее. Ярким проявлением примирения России и Запада стал парад 9 мая 2025 года на Красной площади, где плечом к плечу маршировали российские, французские и американские военные…

Третий сценарий получил название «Орел нервничает». Преемником Путина стал «Максим Троицкий». Оказалось, что этого человека российский лидер готовил давно на эту роль. И делал это настолько тайно, что никто вообще не рассматривал данную кандидатуру, когда речь заходила о кандидатах на пост президента России. Троицкий — представитель военной элиты. У него богатейший опыт в проведении спецопераций в Сирии и других странах Ближнего Востока. Ему удалось спровоцировать гражданскую войну в Саудовской Аравии, что привело в итоге к резкому росту цен на нефть во всем мире. Дорогая нефть помогла России справиться с экономическими трудностями. Нефтедоллары пущены на социальные нужды. В 2022 году Путин делает Троицкого вице-премьером. А потом бывший полковник становится президентом. Население успокоилось. Это позволило Троицкому провести показательный процесс против Алексея Навального и доказать, что известный оппозиционер незаконно получал деньги из различных западных источников. Внутри страны воцарилась стабильность.

Алексей Навальный

Однако внешняя политика Кремля остается прежней. Он не намерен решать проблемы Донбасса и Крыма. С Западом тоже все плохо. В 2022 году над побережьем Эстонии столкнулись российский и испанский истребители. Это чудом не привело к войне между Россией и странами НАТО. США разместили в Польше большое подразделение — целую бригаду. Россия в ответ вынудила Беларусь принять еще одну российскую военную авиабазу. Минск уступил, получив дешевую нефть.

Трамп, победив на выборах в ноябре 2020 года, так увлекся своими торговыми войнами с Китаем, что перестал обращать внимание на действия Кремля. Россия получила полный контроль над ситуацией в Сирии…

Четвертый сценарий — самый пессимистичный. И называется он «Орел кричит». В конце 2020 — начале 2021 года мир потряс новый глобальный кризис. Цена на нефть на рынке рухнула до 15 долларов за баррель. Фонд национального благосостояния России правительство опустошило в считаные месяцы. Российскую экономику это все равно не спасло. Волна коррупции захлестнула страну. Государственные структуры утратили контроль над ситуацией. Из-за массовых протестов в регионах власть фактически перешла к силовикам, которые открыто демонстрировали националистические взгляды. Прозападные политики и бизнесмены утратили всякое влияние.

В ноябре 2020 года президентские выборы в США выиграла Элизабет Уоррен. Ей быстро удалось перехватить инициативу в вопросах урегулирования конфликтов в Украине и Грузии. В 2021 году Путин вынужден был вернуть контроль над Донбассом Киеву. Уоррен тут же пообещала ускорить процесс принятия Украины в состав НАТО. Это еще больше усилило позиции националистов в России.

Кремлю катастрофически не хватает средств. Он вынужден отказаться от своей активной политики на Ближнем Востоке, в Африке и Южной Америке. Популярность Путина после этого падает до рекордно низкого уровня. Он лихорадочно готовит преемника. Все реформы, затеянные им для приличия, уже не важны. Президентом России в результате в 2024 году становится Сергей Шойгу. Он переходит чуть ли не к открытой конфронтации с США.

Сергей Шойгу

Справиться с экономическим кризисом Шойгу не в состоянии. В России растут протесты, население недовольно происходящим. Новый глава МВД «Игорь Стрельцовский» получает приказ действовать жестко. Начинаются разгоны митингов и демонстраций. Полиция больше не выбирает методов.

В декабре 2025 году Шойгу на фоне происходящего уходит в отставку. Официальная причина — состояние здоровья, которое не позволяет ему выполнять обязанности главы государства. Шойгу отправляется в родную Туву. А Стрельцовский становится исполняющим обязанности президента. Он пытается удержаться у власти. Для начала увольняет губернаторов в тех регионах, где так и не удалось подавить протесты. Затем решает переключиться на внешних «врагов», полагая, что это сплотит население. Стрельцовский заявляет о непосредственной угрозе национальной безопасности и отправляет войска на границы с Украиной и Грузией. Эти страны к тому времени уже получили статус кандидатов на вступление в НАТО. Киев и Тбилиси дали согласие на размещение войск Североатлантического альянса на украинской и грузинской территориях…

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о возможных сценариях передачи власти в России в 2024 году, которые озвучили источники в администрации президента РФ.

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