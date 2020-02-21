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Гончарук правильно сказал, что нужны инвестиции не просто в экономику, но и в людей, — эксперт
Сегодняшнее заявление премьер-министра Алексея Гончарука во время отчета в Верховной Раде о необходимости прежде всего «инвестировать в человеческий капитал», говорит о том, что государство теперь больше ориентируется не на цифры в ВВП, а на уровень жизни людей. Об этом на своей странице в Facebook заявил политический эксперт Петр Охотин.
«Разбираем выступление Гончарука. Очень правильно сказал, что Украине нужны инвестиции не просто в экономику, но и в людей. Наконец, есть месседж о том, что мерилом эффективности является человек и его благополучие, а не средняя цифра в виде ВВП», — считает эксперт.
Он также считает, что анбандлинг «Нафтогаза» тоже положительное решение, ведь оно дает возможность привлекать больше иностранных инвестиций в эту сферу, а также является фактором укрепления безопасности украинской энергетической отрасли.
«Такая реорганизация дала возможность большей гибкости в системе управления ГТС. Например, дает возможность привлечь иностранные компании (до 49%) к управлению оператором ГТС. Привлечение иностранного бизнеса в структуру собственности — это шаг, который напрямую влияет на безопасность. В Сингапуре в свое время специально создавались хорошие условия для ТНК, чтобы они открывали свои главные офисы там и сдерживали захватнические аппетиты Индонезии», — подчеркнул Охотин.
По его словам, имплементация программы дешевых кредитов для бизнеса под 5−7-9% также оказывает положительное влияние, ведь простимулирует развитие малого и среднего бизнеса в Украине.
«В идеале этот процент должен уменьшаться. Однако после большой кредитной паузы это хорошо. Вообще, по ФОПам правительству нужно больше стимулирующих факторов — люди, которые не просят денег у государства, могут стать одним из драйверов экономики», — отметил политолог.
Кроме этого, эксперт положительно оценивает внедрение идеи «государства в смартфоне», которая представлена сейчас уже рабочим приложением «Дія», а также решение правительства по борьбе с незаконными АЗС.
«Упрощение получения документов — это большой шаг вперед. В то же время, группе Федорова и Дубилета необходимо учесть угрозы, о которых недавно говорил эксперт Роман Химич, ссылаясь на опыт России. В частности, необходимо предусмотреть дополнительные степени защиты при регистрации человека и при договорах о приобретении собственности. Также борьба с нелегальными заправками. Да, действительно это бросается в глаза», — написал политолог.
Однако он также отметил, что частично согласен с намерениями Кабмина о большой приватизации убыточных госпредприятий, ведь есть риск потерять активы, которые потенциально могут быть прибыльными.
«Государственные предприятия — это еще и клоака коррупционных схем. Главное — с купелью не выкинуть ребенка и не потерять предприятия, которые могут приносить доходы в бюджет. «Public goods» и «business KPIs» — это все-таки две разные вещи. Хочется больше слышать, как в правительстве понимают именно те, что «публичные блага», — подчеркнул политолог.
Он также добавил, что утверждение Алексея Гончарука об «искоренении топ-коррупции во власти» соответствует действительности, а сам премьер не имеет отношения к коррупционным делам.
«Действительно, Гончарука трудно обвинить в самообогащением и „крышевании“. Единственные скандалы, с ним связанные — медийные. По некоторым направлениям нужно подождать дальше. Все-таки 5 месяцев, из которых три прошло в рамках бюджета предыдущей власти — еще рано для выводов», — подытожил Петр Охотин.
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