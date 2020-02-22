Разрисовывали МАФы и холодильники: в Киеве проучили юных вандалов (видео)

Происшествия

В Киеве активисты общественной организации «Автопатруль Майдан» всерьез взялись за любителей граффити. Двух подростков, пойманных на Троещине за обрисовыванием городской инфраструктуры, активисты заставили стереть художества. Испачканные краской стены, роллеты торговых точек, уличные холодильники были возвращены в их изначальное состояние.

«Юношам провели воспитательную беседу, после чего вручили тряпку и сказали вытирать свои творения. Все баллончики с краской были изъяты. Ребята пообещали, что такое больше не повторится», — рассказали в организации.

Напомним, обычно несанкционированные граффити на стенах домов приходится убирать либо работникам коммунальных служб, либо нарушителям, приговоренным к общественным работам.

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