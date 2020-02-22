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Зеленский дал должность комику из "Лиги смеха" (видео)
Президент Владимир Зеленский дал должность артисту из «Лиги Смеха» Василию Гуменюку. После того, как Гуменюк не прошел в Раду на последних выборах, несостоявшемуся депутату предложили попробовать себя в роли главы района.
Указом президента от 20 февраля Гуменюк назначен главой райгосадминистрации в родном поселке Ярмолинцы Хмельницкой области.
Василию Гуменюку 30 лет. Публике он известен как участник команды «Винницкие» в «Лиге смеха», а до этого играл за «Винницкие перцы» в «КВН».
Последним местом работы Гуменюка была должность директора дома культуры, а с 2014 года — руководителя «Центра культуры и досуга» в Ярмолинцах.
Напомним, ранее высокую должность получила бывшая глава «Киноконцертного зала им. А. Довженко» в Запорожье, похваставшаяся фотографиями с Владимиром Зеленским.
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