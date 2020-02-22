Легендарные «Друзья» возвращаются на экраны спустя 15 лет: сделано официальное заявление

Шоу-бизнес

Слухи о том, что в США снимают продолжение культового американского сериала «Друзья», подтвердились. Новый стриминговый канал HBO Max объявил, что «Друзья» спустя 15 лет воссоединятся на съемочной площадке, а увидеть результат можно будет в мае 2020 года.

Что собой будет представлять новый эпизод культового сериала, рассказали представители Warner Bros. Исполнители главных ролей в сериале — Рэйчел (Дженнифер Энистон), Моника (Кортни Кокс), Чендлер (Мэттью Перри), Джоуи (Мэтт Леблан), Росс (Дэвид Швиммер) и Фиби (Лиза Кудроу) — вновь соберутся в своем любимом кафе на 60-минутное шоу. Также зрителям обещают показать и других актеров, снимавшихся в разных сериях «Друзей» с 1994 по 2004 год.

Дженнифер Энистон уже опубликовала в Instagram общее фото всех «друзей», но подписала снимок лаконично «Это происходит».

Напомним, аудитория сериала «Друзья» в разные годы колебалась от 15 миллионов до 18 миллионов зрителей. Всего было снято 10 сезонов ситкома из 236 серий. Осенью 2019 года актеры, снимавшиеся в сериале, собрались на совместную фотосессию и показали, как выглядят сейчас.

Фото hbomax/Twitter

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