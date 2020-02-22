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"Коронотставка": Зеленский уволил оскандалившегося главу Тернопольской ОГА
Президент Владимир Зеленский принял отставку главы Тернопольской областной государственной администрации Игоря Сопеля.
Решение мотивировано «неудовлетворительной работой местных властей по информированию населения об эпидемической безопасности».
По информации пресс-службы главы государства, заявление об отставке губернатор подал сам.
Напомним, на Тернопольщине директор санатория «Медоборы» Василий Мартынюк под давлением местной громады отказался от приема на карантин украинцев, эвакуируемых из Китая. Подобные демарши вслед за ним предприняли в Гостомеле на Киевщине и в Винниках на Львовщине.
А новости о массовых беспорядках в Новых Санжарах, где на данный момент размещены эвакуированные из Китая украинцы, попали на первые полосы мировых СМИ.
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