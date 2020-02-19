Общество и люди

На Львовщине блокируют госпиталь, куда должны привезти украинцев из Китая: в сети бурное обсуждение

В Винниках и других городах Украины проходят протесты против размещения на карантин украинцев, которых должны эвакуировать из Китая. Эту ситуацию прокомментировали в Facebook известные представители СМИ.

«Я должен извиниться перед жителями Тернопольщины. На Львовщине круче. Издание zaxid поставило видос, как в Винниках сотрудники госпиталя устраивают блокаду, чтобы к ним «не привезли вирус. Притащили шины. Медики. Блокируют. Госпиталь», — пишет главный редактор РБК-Украины Сергей Щербина.

Под постом оставлены такие комментарии:

«Мы уничтожим сами себя ранее чем-то сделает водородная бомба или же страшный вирус. И не коронавирус наш враг. Нет, не коронавирус! А тупость, нетерпимость, патологический эгоцентризм и неуважение к ближнему. И здесь не в страхе дело», — написал журналист НТН Вика Балицкая.

Фолловеры отреагировали на пост:

«Для этих людей не существует разума, сострадания и адекватности. Они с радостью проголосуют на выборах за собаку, если та пообещает им отстреливать украинцев из Китая и конец эпохи бедности. Что бы это ни значило», — пишет совладелец издания «Буквы» Екатерина Рошук.

Запись активно обсуждается:

Ранее сообщалось, что против организации карантина в местной больнице для прилетевших из Китая выступили в поселке Гостомель.

Фото: Zaxid.net.

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