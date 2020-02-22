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Сотрудник санатория в Новых Санжарах два месяца проведет под арестом
Сегодня, 22 февраля, Октябрьский районный суд Полтавы избрал меру пресечения для жителя Новых Санжар Владимира Сиренко, который был задержан правоохранителями во время массовых беспорядков, связанных с расселением эвакуированных из китайского Уханя в местном санатории. Ему вменяется в вину статья 345 УК Украины («Угроза или насилие в отношении работника правоохранительных органов»). Согласно материалам уголовного производства, будучи в состоянии алкогольного опьянения, он пытался прорваться на собственном автомобиле через заслон нацгвардейцев и полицейских, которые обеспечивали правопорядок.
Подследственный (кстати, сотрудник медицинского центра «Новые Санжары», где устроена обсервация) все отрицал: и то, что был пьяным за рулем, и то, что был участником протестной акции. С его слов, он ехал забрать домой жену, которая работает в медицинском центре, а его ни за что ни про что остановили и вытащили из машины и скрутили.
Прокурор настаивал на содержании задержанного под арестом, адвокат просил отпустить его под личное обязательство, а судья отправил под ночной домашний арест сроком на 60 суток.
Напомним, 20 февраля полиция задержала 24-х наиболее агрессивно настроенных пикетчиков.
Как сообщали «ФАКТЫ», 22 февраля находящийся в обсервации журналист пожаловался на скуку и попросил передать в санаторий книги и стол для настольного тенниса.
Фото интернет-издание «Зміст»
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