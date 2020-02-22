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Новый рекорд: на Буковине задержали крупную партию контрабандных сигарет (фото, видео)

16:44 22 февраля 2020 62
Новый рекорд: на Буковине задержали крупную партию контрабандных сигарет (фото, видео)
Инф. «ФАКТОВ»

Украинские пограничники пресекли попытку контрабанды в Румынию 146 ящиков контрабандных сигарет на общую сумму около 2,5 млн гривен. По оценке Государственной пограничной службы, партия стала рекордной в 2020 году.

Попытку незаконного перемещения табачных изделий через границу предприняли жители Красноильска, которые при появлении пограничников попытались скрыться от них, однако одного из злоумышленников удалось задержать.

Теперь ему вменяют не только попытку нарушения государственной границы, но и злостное неповиновение законным требованиям представителей Госпогранслужбы.

Напомним, ранее на Закарпатье полицейские предотвратили попытку контрабанды сигарет в Европу на автомобиле с дипломатическими номерами, а в Ивано-Франковской области был захвачен самолет контрабандистов.

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