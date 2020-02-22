Шальной удар Буяльского и шедевр Вербича помогли «Динамо» дожать «Ворсклу»: видео голов

Спорт

В субботу, 22 февраля, поединками в Мариуполе и Киеве возобновились состязания в чемпионате Украины по футболу.

Чемпионат Украины. 19-й тур

«Динамо» (Киев) — «Ворскла» (Полтава) — 2:1 (Буяльский, 50, Вербич, 90+1 — Степанюк, 63). Молодежные составы — 3:2.

«Динамо»: Бущан, Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко, Сидорчук, Вербич, Шепелев (де Пена, 76), Буяльский (Кадири, 90+3), Дуэлунд (Караваев, 65), Русин.

«Мариуполь» — «Заря» (Луганск) — 1:2 (Мишнев, 69 — Перович, 62, Леднев, 67). Молодежные составы — 2:0.

Киевское «Динамо» из-за проявлений болельщиками «бело-синих» расизма во время осеннего поединка УПЛ против «Шахтера» была наказано проведением одного домашнего матча при пустых трибунах. Поэтому на игре против «Ворсклы» на трибунах столичной арены имени Валерия Лобановского присутствовали только дети до 14 лет. А еще впервые в истории отечественного футбола на официальном поединке была задействована система видеопомощи арбитру VAR.

Алексей Михайличенко, которому противостояла команда его партнера по сборной Украины Юрия Максимова, выставил «основу», которую наигрывал на сборе в Турции (к примеру, еще не набравшего форму Цыганкова не оказалось среди запасных, как и сосланного в «дубль» Кадара, а также провалившего допинг-тест Беседина).

В первом тайме вице-чемпионы Украины действовали активнее, но «Ворскла» надежно оборонялась и даже могла выйти вперед, когда Кулач из выгодной позиции пробил прямо в Бущана. У киевлян же запомнились опасные удары со штрафных в исполнении Вербича и Дуэлунда, а также голевой момент, который «запорол» Миколенко.

Правда, уже на 50-й минуте «Динамо» вышло вперед после навеса-удара почти от боковой линии поля Буяльского, заставшего врасплох молодого голкипера Ризныка.

Но вскоре полтавчане отыгрались: после навеса с фланга точный удар головой удался новичку «Ворсклы», экс-форварду «Вереса» Степанюку (первый гол «Ворсклы» в ворота «бело-синих» с 2017 года!).

В дальнейшем подопечные Михайличенко делали все возможное, чтобы вырвать победу, но и парни Максимова порой остро отвечали. В итоге столь желанные три очка хозяевам в компенсированное время принес словенец Вербич, поразивший ворота шикарным ударом через себя. «Динамо» с 39 очками сохранило второе место в чемпионате Украины, продлив победную серию в противостоянии с «Ворсклой», кстати, заметно прибавившей в организации игры, до семи встреч.

Отметим, что помощью VAR в дебютном поединке УПЛ рефери так ни разу и не воспользовался.

1:0 Буяльский (50-я мин.)

1:1 Степанюк (63-я мин.)

2:1 Вербич (90+1-я мин.)

Луганская «Заря», сражающаяся за второе место (а следовательно — за путевку в квалификацию Лиги чемпионов), прибыла на игру в приазовский город без травмированного голкипера Шевченко и дисквалифицированного полузащитника сборной Украины Иванисени. Зато с тремя новичками-легионерами — латвийским полузащитником Андрейсом Цыганиксом, кстати, племянником известного спортивного журналиста Игоря Цыганыка, черногорским форвардом Михайло Перовичем и игроком средней линии из Хорватии Ловро Цвеком (напомним, о зимних потярях «Зари»: «Динамо» вернуло из аренды Русина, в «Десну» ушли Арвеладзе и Будковский, а Матеус, Урата и Фелипе покинули команду как свободные агенты).

Что же касается «Мариуполя», который в прошлом сезоне трижды обыграл «Зарю» (в первом круге текущего чемпионата была зафиксирована ничья — 0:0), то команда Александра Бабича во время зимней паузы пополнилась, главным образом, молодыми игроками «Шахтера».

Матч, проходивший на тяжелом поле (да еще в дождь со снегом), завершился победой «Зари». На точные удары новичка луганчан Перовича и арендованного у «Динамо» Леднева мариупольцы смогли ответить только голом Мишнева. Первый успех «Зари» в Мариуполе с 2017 года!

Положение команд:

1. «Шахтер» — 50 очков;

2. «Динамо» — 39 (19);

3. «Заря» — 37 (19);

4. «Десна» — 33;

5. «Александрия» — 33;

6. «Мариуполь» — 22 (19);

7. «Колос» — 20;

8. «Днепр-1» — 18;

9. «Олимпик» — 18;

10. «Львов» — 15;

11. «Ворскла» — 14 (19);

12. «Карпаты» — 11.

Бомбардиры: 14 мячей — Жуниор Мораес («Шахтер»); 10 — Богдан Леднев («Заря»); 9 — Александр Филиппов («Десна»); 8 — Артем Беседин («Динамо»), Марлос («Шахтер»); 7 — Тайсон («Шахтер»), Дмитрий Хлебас («Десна»), Виктор Цыганков, Беньямин Вербич (оба — «Динамо»); 5 — Назарий Русин, Карлос де Пена (оба — «Динамо»), Владлен Юрченко («Заря»), Кирилл Ковалец («Александрия»), Евгений Назарина («Карпаты»).

В воскресенье, 23 февраля, в рамках 19-го тура УПЛ сыграют: «Карпаты» — «Днепр-1», «Александрия» — «Колос», «Шахтер» — «Десна» и «Олимпик» — «Львов».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, киевское «Динамо» в последнем матче на сборе в Турции победило «Динамо» (Тбилиси).

Фото ФК «Динамо»

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