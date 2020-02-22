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В Италии снова увеличилось число зараженных коронавирусом COVID-19

20:29 22 февраля 2020 254
В Италии снова увеличилось число зараженных коронавирусом COVID-19
Инф. «ФАКТОВ»

В Италии, где живут и работают сотни граждан Украины, растет количество зараженных коронавирусом. Как свидетельствуют оперативные данные Всемирной организации здравоохранения, число инфицированных достигает 60.

Скончались от осложнений заболевания 2 человека, из них один — за последние сутки.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зафиксировано в Ломбардии — 39, кроме того, 12 человек заразились в регионе Венето и один — в центральной области Умбрия (однако считается, что он привез вирус из Ломбардии).

Также в 10 муниципалитетах Италии закрыли школы, сады и магазины, а также другие общественные места.
Наихудшее состояние на данный момент отмечается у 38-летнего пациента в городке Кодоньо в Ломбардии.

Напомним, у берегов Италии оказались заблокированы 6 тысяч пассажиров лайнера Costa Cruises, на борту которого повысилась температура у двух граждан Китая.

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