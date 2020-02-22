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Спорт

14-месячная племянница футболиста бундеслиги умерла на стадионе «Баварии»

20:48 22 февраля 2020 153
Штрели Мамба
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Матч 23-го тура чемпионата Германии по футболу между «Баварией» и «Падерборном» закончился победой мюнхенцев (3:2) и трагедией на стадионе.

Во время игры на «Альянц Арене» 14-месячная племянница нападающего «Падерборна» Штрели Мамба, находившаяся на трибуне, потеряла сознание. После неудачных попыток реанимировать ребенка на месте он был доставлен на машине скорой помощи в одну из клиник Мюнхена, однако врачам так и не удалось спасти жизнь девочки. 25-летний Мамба, у которого конголезские корни, узнал о трагедии уже после финального свистка.

«Все сотрудники „Бавария“ потрясены и выражают глубокое сочувствие и соболезнования семье девочки», — говорится в сообщении на официальном сайте мюнхенского клуба.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что болельщик умер во время матча серии А «Кальяри» — «Фиорентина».

Фото bild. de

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Штрели Мамба

14-месячная племянница футболиста бундеслиги умерла на стадионе «Баварии»

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