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Беринчик — Сармьенто: полное видео чемпионского боя украинца
В субботу, 22 февраля, в рамках вечера в Броварах (Киевская область) обладатель титула WBO International в легком весе украинец Денис Беринчик (13 побед, 7 из них — нокаутом) успешно провел третью защиту титула в поединке против чемпиона Аргентины Эктора Сармьенто (21 победа, 14 — нокаутом, 2 поражения). Свидетелями триумфа 31-летнего уроженца Краснодона стали знаменитые боксеры Василий Ломаченко и Александр Усик, прославленный борец Жан Беленюк, а также супруга Беринчика Лиана.
Жан Беленюк, Василий Ломаченко и Александр Усик поддержали Беринчика в бою с аргентинцем
Вице-чемпион Олимпийских игр в Лондоне, победивший в октябре прошлого года мексиканца Патрисио Лопеса Морено, в который раз устроил перед поединком яркое шоу. На сей раз Денис, которого теперь тренирует 29-летний Егор Голуб, появился перед публикой под композицию группы AC\DC — Thunderstruck. в образе Халка (фантастического героя одноименного боевика).
Беринчик предстал перед публикой в образе Халка
С первых раунда поединка в «Терминале» Беринчик проверял на прочность соперника, превосходившего его в антропометрии. Не раз опасно пробивал и аргентинец. Но Денис, отлично двигаясь, упорно гнул свою линию, и в восьмом раунде Сармьенто от падения на настил ринга спас только гонг. В итоге аргентинец продержался все 12 раундов, но победу единогласным решением судей (украинца, россиянина и итальянца) отпраздновал Денис Беринчик — 117:111, 118:112, 118:110.
Отметим, что в андеркарте главного боя еще один украинец 30-летний средневес Дмитрий Митрофанов (8 побед, 5 из них — нокаутом, 1 поражение) в зрелищном 8-раундовом поединке победил решением судей Улугбека Собирова из Узбекистана (9 побед, 5 — нокаутом, 1 поражение).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что осенью 2019 года Денис Беринчик попал в серьезное ДТП.
Фото Хsport, K2 Promotions Ukraine
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