- 10:14 В США трагически погиб изобретатель, доказывавший, что Земля плоская
- 09:49 В президентской гонке в США у демократов сменился лидер
- 09:48 Король вернулся, – Тайсон Фьюри
- 09:40 В Запорожье зарезали известного криминального авторитета
- 09:34 56-летний Тарантино впервые стал отцом
- 09:10 В Киеве вылетевшая на остановку машина едва не убила людей
- 09:07 «На 8 Марта ребята подарили мне гранату»: история любви дончанки и «правосека» из Львова
- 08:45 Убедительная победа GO-A и странный провал TVORCHI: чем запомнился финал нацотбора на «Евровидение»
- 08:39 В Одессе собака загрызла другую собаку в подъезде дома прямо на глазах у владелицы: поучительное видео
- 08:38 Уайлдер – Фьюри: полное видео боя
- 08:12 Уайлдер – Фьюри: видео нокаута
- 08:08 ФИГУРКА ДНЯ.«Фарфоровые» истории.23 февраля 2020
В президентской гонке в США у демократов сменился лидер
В субботу, 22 февраля, в США состоялся очередной этап президентской гонки. Праймериз (предварительные внутрипартийные выборы) прошли в штате Невада. У демократов убедительную победу одержал 78-летний сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс. После кокусов (собраний активистов) его поддержали почти 47% членов Демократической партии, проживающих в Неваде. Штат делегирует на партийный съезд, который пройдет в конце июля, семь человек. И все они проголосуют за Сандерса.
Для того, чтобы стать единым кандидатом в президенты от Демократической партии любому из претендентов необходимо получить поддержку минимум 1991 делегата. В президентскую гонку в начале февраля вступили 11 человек. Перед праймериз в Неваде два претендента объявили о своем выходе из борьбы. Это бизнесмен Эндрю Янг и сенатор от штата Колорадо Майкд Беннетт.
Сандерс после победы в Неваде получил семь голосов и уверенно вышел на первое место. У Берни теперь в активе 28 голосов. Второе место занимает лидировавший до 22 февраля 38-летний Пит Буттиджич, бывший мэр города Саут-Бенд (штат Индиана), первый открытый гомосексуалист в истории США, рискнувший баллотироваться в президенты.
Третье место сохранила за собой сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен. У нее восемь голосов. Однако Уоррен продемонстрировала в Неваде настоящие бойцовские качества. Ей симпатизируют более 10% демократов, проживающих в этом штате.
На четвертом месте находится сенатор от Миннесоты Эми Клобушар. У нее после праймериз в трех штатах семь голосов. Наконец, последний из претендентов, у которого тоже есть голоса — это бывший вице-президент США Джо Байден. Он на пятом месте с шестью голосами. Остальные четыре участника гонки пока не могут похвастаться ни одним полученным голосом.
Поздравляя своих сторонников с победой в Неваде, Сандерс заявил: «Когда я смотрю на вас, меня наполняет уверенность в том, что мы сможем создать правительство, основанное на сострадании, любви и правде, не такое, как сейчас, которое основано на жадности, коррупции и лжи!».
Байден, хотя и не получил ни одного голоса в Неваде, сумел улучшить свой рейтинг. Его симпатизируют 19,2% демократов, проживающих в этом штате. Опытный политик делает ставку на Южную Каролину, где праймериз пройдут 29 февраля. Он уверен в своей победе в этом штате.
Но решающим, как утверждают американские СМИ, станет так называемый «супервторник» — 3 марта праймериз пройдут сразу в 15 штатах, включая такой важный как Калифорния. Результаты супервторника однозначно определят основного лидера гонки и вынудят кого-то из претендентов выйти из борьбы.
Ожидается, что Южной Каролине будет очень горячо. По-настоящему в борьбу впервые вступит миллиардер Майкл Блумберг. Бывший мэр Нью-Йорка пока держится в тени. У него нет ни одного голоса, но он легко может исправить ситуацию в случае успешных выступлений 29 февраля и 3 марта.
Это хорошо осознают его соперники. Например, Элизабет Уоррен в Неваде позволила себе личный выпад в отношении Блумберга. Выступая перед своими сторонниками, она подчеркнула, что ее популярность стремительно растет. За три последних дня ее штаб получил пожертвования на сумму 9 миллионов долларов.
«Это ваши деньги! Без них я бы не смогла тягаться с такими как Майкл Блумберг. Он называет себя самым надежным, самым безопасным кандидатом. А я говорю, что он Блумберг — самый опасный для Америки кандидат! Эти выборы — не торговая сделка. Ваши голоса не продаются. Мы идем на выборы ради демократии… Блумберг — большая угроза. Подчеркиваю — не высокая, а большая», — заявила Элизабет.
Это была шутка, задевающая Блумберга, рост которого составляет 170 сантиметров. Рост самой Уоррен — 173 сантиметра.
Ранее «ФАКТЫ» подробно рассказывали о каждом из демократов, решивших баллотироваться в 2020 году на пост президента США.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Милая, я летел к тебе на крыльях любви! - Три дня?! - Так ведь ветром все время сносило...