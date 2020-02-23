В президентской гонке в США у демократов сменился лидер

Мир

В субботу, 22 февраля, в США состоялся очередной этап президентской гонки. Праймериз (предварительные внутрипартийные выборы) прошли в штате Невада. У демократов убедительную победу одержал 78-летний сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс. После кокусов (собраний активистов) его поддержали почти 47% членов Демократической партии, проживающих в Неваде. Штат делегирует на партийный съезд, который пройдет в конце июля, семь человек. И все они проголосуют за Сандерса.

Для того, чтобы стать единым кандидатом в президенты от Демократической партии любому из претендентов необходимо получить поддержку минимум 1991 делегата. В президентскую гонку в начале февраля вступили 11 человек. Перед праймериз в Неваде два претендента объявили о своем выходе из борьбы. Это бизнесмен Эндрю Янг и сенатор от штата Колорадо Майкд Беннетт.

Сандерс после победы в Неваде получил семь голосов и уверенно вышел на первое место. У Берни теперь в активе 28 голосов. Второе место занимает лидировавший до 22 февраля 38-летний Пит Буттиджич, бывший мэр города Саут-Бенд (штат Индиана), первый открытый гомосексуалист в истории США, рискнувший баллотироваться в президенты.

Третье место сохранила за собой сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен. У нее восемь голосов. Однако Уоррен продемонстрировала в Неваде настоящие бойцовские качества. Ей симпатизируют более 10% демократов, проживающих в этом штате.

На четвертом месте находится сенатор от Миннесоты Эми Клобушар. У нее после праймериз в трех штатах семь голосов. Наконец, последний из претендентов, у которого тоже есть голоса — это бывший вице-президент США Джо Байден. Он на пятом месте с шестью голосами. Остальные четыре участника гонки пока не могут похвастаться ни одним полученным голосом.

Поздравляя своих сторонников с победой в Неваде, Сандерс заявил: «Когда я смотрю на вас, меня наполняет уверенность в том, что мы сможем создать правительство, основанное на сострадании, любви и правде, не такое, как сейчас, которое основано на жадности, коррупции и лжи!».

Байден, хотя и не получил ни одного голоса в Неваде, сумел улучшить свой рейтинг. Его симпатизируют 19,2% демократов, проживающих в этом штате. Опытный политик делает ставку на Южную Каролину, где праймериз пройдут 29 февраля. Он уверен в своей победе в этом штате.

Но решающим, как утверждают американские СМИ, станет так называемый «супервторник» — 3 марта праймериз пройдут сразу в 15 штатах, включая такой важный как Калифорния. Результаты супервторника однозначно определят основного лидера гонки и вынудят кого-то из претендентов выйти из борьбы.

Ожидается, что Южной Каролине будет очень горячо. По-настоящему в борьбу впервые вступит миллиардер Майкл Блумберг. Бывший мэр Нью-Йорка пока держится в тени. У него нет ни одного голоса, но он легко может исправить ситуацию в случае успешных выступлений 29 февраля и 3 марта.

Майкл Блумберг, Элизабет Уоррен и Берни Сандерс перед праймериз в Неваде

Это хорошо осознают его соперники. Например, Элизабет Уоррен в Неваде позволила себе личный выпад в отношении Блумберга. Выступая перед своими сторонниками, она подчеркнула, что ее популярность стремительно растет. За три последних дня ее штаб получил пожертвования на сумму 9 миллионов долларов.

«Это ваши деньги! Без них я бы не смогла тягаться с такими как Майкл Блумберг. Он называет себя самым надежным, самым безопасным кандидатом. А я говорю, что он Блумберг — самый опасный для Америки кандидат! Эти выборы — не торговая сделка. Ваши голоса не продаются. Мы идем на выборы ради демократии… Блумберг — большая угроза. Подчеркиваю — не высокая, а большая», — заявила Элизабет.

Это была шутка, задевающая Блумберга, рост которого составляет 170 сантиметров. Рост самой Уоррен — 173 сантиметра.

Ранее «ФАКТЫ» подробно рассказывали о каждом из демократов, решивших баллотироваться в 2020 году на пост президента США.

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