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Где смотреть онлайн «Челси» — «Бавария»: расписание трансляций матча Лиги чемпионов

14:49 23 февраля 2020 45
Челси&nbsp;— Бавария
Юрий САЙ, «ФАКТЫ»

Во вторник, 25 февраля, 41-тысячная лондонская арена «Стэмфорд Бридж» примет первый поединок 1/8 финала Лиги чемпионов между английским «Челси» и немецкой «Баварией». Букмекеры сделали прогнозы на предстоящую дуэль подопечных Фрэнка Лэмпарда и Ханса-Дитера Флика.

Онлайн-трансляция «Челси» — «Бавария»

«Бавария» в очередном туре чемпионата Германии со счетом 3:2 (Гнабри, 5, Левандовски, 70, 88 — Шрбени, 44, Михель, 75) победила на родной «Альянц Арене» «Падерборн» и с 49 очками возглавляет турнирную таблицу бундеслиги, на один пункт опережая «Лейпциг» и на три — «Боруссию» из Дортмунда. К сожалению, матч в Мюнхене был омрачен смертью на трибуне 14-месячной племянницы форварда гостей Штрели Мамба.

«Челси» подходит к противостоянию с чемпионом Германии после победы в лондонском дерби над «Тоттенхэмом» — 2:1 (Жиру, 15, Маркос Алонсо, 48 — Рюдигер, 89, в свои ворота). Успех позволил «аристократам» закрепиться на четвертом месте в турнирной таблице с 4-очковым отрывом от команды Жозе Моуриньо. В то же время идущий третьим «Лестер» опережает «Челси» на 6 пунктов, у исключенного из еврокубков «Манчестер Сити» на 13 баллов больше, а у «Ливерпуля» — на 32.

В прямой трансляции на территории Украины матч «Челси» — «Бавария» 25 февраля в 22:00 покажет телеканал «Футбол 1». Перед началом встречи (в 21:15) и после ее окончания в эфир выйдет программа «Ночь Лиги чемпионов». Также в прямом эфире смотрите трансляцию со стадиона «Стэмфорд Бридж» на канале «Матч!».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Фрэнк Лэмпард ввел в «Челси» строгую систему штрафов.

Фото Getty Images

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