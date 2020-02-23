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Мужчина упал на рельсы на станции киевского метро: первые подробности
В Киеве в воскресенье, 23 февраля, произошел чрезвычайный инцидент на станции метро «Голосеевская» — там под поезд упал мужчина. В октябре 2019 года аналогичное ЧП произошло на станции «Хрещатик».
В этот момент состав следовал в направлении станции «Теремки», сообщил в Facebook основатель сайта dtp.kiev.ua Влад Антонов.
«Только что на метро «Голосеевская» попал человек под поезд. В сторону метро «Теремки» движение остановлено, — написал он, показав фото с места инцидента.
В «Киевском метрополитене» инцидент не комментируют. Также отсутствует информация о состоянии пострадавшего.
Напомним, ранее в сети появилось видео удивительного спасения мужчины, которого вытащили из-под колес поезда метро за полсекунды до смерти.
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!