Происшествия

Мужчина упал на рельсы на станции киевского метро: первые подробности

В Киеве в воскресенье, 23 февраля, произошел чрезвычайный инцидент на станции метро «Голосеевская» — там под поезд упал мужчина. В октябре 2019 года аналогичное ЧП произошло на станции «Хрещатик».

В этот момент состав следовал в направлении станции «Теремки», сообщил в Facebook основатель сайта dtp.kiev.ua Влад Антонов.

«Только что на метро «Голосеевская» попал человек под поезд. В сторону метро «Теремки» движение остановлено, — написал он, показав фото с места инцидента.

В «Киевском метрополитене» инцидент не комментируют. Также отсутствует информация о состоянии пострадавшего.

Напомним, ранее в сети появилось видео удивительного спасения мужчины, которого вытащили из-под колес поезда метро за полсекунды до смерти.



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