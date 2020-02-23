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Финал Кубка легенд в Москве между Россией и командой украинца Воронина закончился скандалом (фото)
Финальный поединок Кубка легенд с участием футбольных знаменитостей, 12-й раз проводимый в Москве, на сей раз завершился громким скандалом.
В решающей встрече друг другу противостояли 11-кратный победитель турнира сборная России и команда звезд мирового футбола, цвета которой, в частности, защищали украинец Воронин, итальянец Матерацци, хорваты Олич и Плетикоса, израильтянин Бенаюн, норвежец Риисе, француз Галлас, финн Литманен, аргентинец Савиола.
При счете 4:4 все футболисты сборной звезд ушли с поля в знак протеста против судейства российских рефери (один из судей — девушка). Этому предшествовали удаления за разговоры с арбитром двух игроков сборной звезд — Йосси Бенаюна и Йона Арне Риисе. Вскоре Воронина и компанию таки уговорили вернуться на поле, заменив красную карточку норвежцу на желтую (после судейского произвола российские болельщики начали болеть… против своих).
Но, как оказалось, это еще были цветочки. В конце поединка при счете 6:5 в пользу сборной звезд прозвучала финальная сирена, но Россия… продолжила игру и сравняла счет. Судьи этот гол засчитали! И только бурные протесты титулованных гостей московского турнира заставили служителей Фемиды отменить «левый» гол хозяев поля. Воронин и компания таки стали победителями скандального турнира, впервые оставив сборную России без «золота».
Экс-форвард сборной Украины Андрей Воронин в составе сборной звезд футбола выиграл турнир в Москве
Добавим, что третье место на Кубке легенд заняла Испания, четвертое — Германия, пятое — Португалия, шестое — Франция, седьмое — Турция, восьмое — Нидерланды. Украина после начала войны на турнир в Москву ни разу не ездила. Разве что Воронин…
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Фото championat.com
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