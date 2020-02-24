Командир роты насмерть забил солдата: на Донбассе будут судить военного

Происшествия

В Бахмуте Донецкой области будут судить военнослужащего, который убил солдата. В Государственном бюро расследований сообщили, что сейчас обвиняемый (он был командиром роты) находится под стражей, и уголовное производство уже передали в суд. ЧП произошло еще в июле 2016 года. Командир роты так сильно избил своего подчиненного, что тот впал в кому и через пять дней скончался в военном госпитале. Тогда командир пытался этот инцидент замять: заявил, что погибший солдат якобы был пьян, сам упал с забора и ударился головой. Большинство его подчиненных боялись что-либо подтвердить или опровергнуть. Но несколько человек анонимно рассказали «ФАКТАМ», как все было на самом деле. Солдаты говорили, что командир часто избивал своих подчиненных только за то, что они ему не нравились. Делал это для того, чтобы самоутвердиться и запугать остальных. И погибший солдат как раз попал ему под горячую руку.

В ГБР сообщили, что за содеянное военнослужащему грозит до 10 лет заключения. Если суд докажет его вину, мать погибшего солдата наконец сможет получить денежную компенсацию, в выплате которой ей отказали в 2016 году.

Погибшего механика-водителя боевой машины звали Максим Турик (на фото в заголовке). Ему было 34 года. О том, что солдат якобы случайно упал с забора и разбил голову, говорилось в подписанном командиром воинской части акте о несчастном случае. Но, демобилизовавшись, сослуживцы Максима сами обратились в полицию и рассказали, что командир третьей роты убил Максима на глазах у трех десятков военнослужащих.

— В тот момент заступала на дежурство вторая рота. Еще были медик и дежурный водитель, — рассказал «ФАКТАМ» военнослужащий батальона. — Почему командир третьей роты начал избивать Максима, мы так и не поняли. Все произошло на улице возле жилых и штабных палаток. Командир третьей роты подвел Максима к столику, где лежали шлем и боксерские перчатки. Купить этот боксерский набор было идеей командира батальона. Изначально задумка была такова: дескать, на войне часто сдают нервы, поэтому если чувствуете, что нужно снять напряжение, идите и деритесь. Пусть лучше дерутся, чем, например, стреляют.

Но на деле получилось, что снимать напряжение таким образом могли либо сам комбат, либо его приближенные. Они приводили человека, который по каким-то причинам был им неугоден (возможно, даже просто не нравился), и начинали его бить, причем часто на глазах у всех. Устраивали показательную порку. Находили себе живую боксерскую грушу и издевались как могли. Ребята часто получали травмы, но никуда не обращались. Так и в случае с Максимом… Командир третьей роты просто решил снять напряжение и «забыл» надеть на Максима шлем. Нанес ему два прямых удара в голову. После второго удара Максим упал. Он даже не согнулся — просто упал, как спиленное дерево. И сразу потерял сознание.

Когда к Максиму подбежали медик и водитель, у него изо рта уже шла пена… Командир второй роты снимал происходящее на мобильный телефон. Когда Максима увезли, командир батальона (который видел избиение Максима и не пытался это прекратить) построил нас и сказал, мол, мы должны забыть все, что видели: «Официальная версия — по пьяни упал с забора. Хотел в самоволку, но не получилось. И, не дай Бог, кто-то что-то расскажет…»

Тогда же он позвал командира по работе с личным составом и сообщил ему: «Тебе придется оформлять служебное расследование. Сделаешь все так, чтобы не было проблем». Что конкретно тот сделал, я не знаю. Но к нам никто не приезжал и ни о чем не спрашивал. Я был уверен, что в деле будет разбираться военная прокуратура, но нет. Комбат и раньше давал понять: что бы он ни сделал, ему все сойдет с рук. Говорил, что у него есть связи на уровне Министерства обороны.

- О том, что с Максимом что-то случилось, нам, родственникам, сообщили далеко не сразу, — рассказывает «ФАКТАМ» зять погибшего солдата Александр. — Мы несколько дней не могли ему дозвониться. Пока ребята из части, с которыми нам удалось связаться, не сообщили, что Максим в харьковском госпитале. Диагноз Максима звучал страшно. Отек головного мозга, внутричерепное кровоизлияние, перелом костей черепа, закрытая черепно-мозговая травма… Врач сказал, что такая травма — это следствие сильного удара по голове. На пятые сутки Максим умер, не приходя в сознание.

То, что Максима Турика избил командир, «ФАКТАМ» подтвердили сразу несколько военнослужащих. А юристу Александру Рубану, который тоже служил в этом батальоне по контракту и собрал немало доказательств убийства Максима, комбат даже угрожал убийством.

«Он вызвал меня к себе и намекнул, что за такую деятельность я могу поплатиться жизнью. „Тебя убьют“, — трижды сказал он мне», — рассказал Александр Рубан.

Командир третьей роты от комментариев «ФАКТАМ» в 2016 году (именно тогда демобилизовавшиеся сослуживцы погибшего обратились в полицию) отказался, заявив, что все, что считал нужным, он уже сообщил правоохранительным органам.

С тех пор прошло четыре года, и дело наконец дошло до суда. Зять Максима Турика признается: уже и не надеялся, что командиру объявят о подозрении.

- Больше трех лет уголовное дело фактически не расследовалось, — рассказал «ФАКТАМ» Александр. — Военный прокурор, который действительно вел расследование и пытался что-то выяснить, в какой-то момент вынужден был перевестись в другой район — и расследование опять застопорилось. Дело оставалось «фактовым» — то есть в нем не было подозреваемых. Мы продолжали писать жалобы и заявления, но надежды на то, что виновный будет наказан, оставалось все меньше.

Расследование возобновилось только в 2019 году — после назначения нового военного прокурора и встречи с новым генеральным прокурором Русланом Рябошапкой. После того, как в эфире одного из телеканалов показали телесюжет об убийстве Максима и еще нескольких похожих случаях в воинских частях, в прокуратуре создали спецотдел по расследованию таких преступлений. В ноябре 2019 мы узнали, что командира роты, который до смерти избил Максима, арестовали.

— Он к тому времени еще не демобилизовался?

- Он как раз уволился из армии. Его задержали дома. Мы уже имели возможность ознакомиться с материалами дела. В своих показаниях сослуживцы Максима рассказали, что в тот день у Максима болела голова (накануне я, кстати, сам говорил с ним по телефону, и он жаловался на сильную головную боль). Командир роты заметил, что с Максимом что-то не так. Возможно, подумал, что Максим выпивши — и избил его. Давали показания и военнослужащие, чьи слова фигурировали в составленном командиром воинской части акте о несчастном случае. И в этот раз они признались, что на самом деле не видели никакого падения с забора, но руководство настоятельно попросило их подписаться под такими показаниями.

Версия о том, что Максим якобы был пьян, тоже не подтвердилась — экспертиза показала, что когда его привезли в больницу, в его крови не было алкоголя. То есть акт о несчастном случае сфальсифицировали. Было проведено больше сорока следственных экспериментов. События того дня восстановили буквально посекундно.



По словам Александра, уже во вторник, 25 февраля, в Бахмутском райсуде Донецкой области по этому делу состоится первое заседание.

- Мы будем давать показания по видеосвязи, — говорит Александр. — Очень надеюсь, что суд будет справедливым, и убийца Максима таки понесет наказание.

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