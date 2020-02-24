Новые тренды в маникюре: молочные оттенки, модный декор (фото)

Стиль жизни

Для любительниц стильного маникюра сегодня раздолье. В магазинах такой выбор лаков и средств по уходу за ногтями, что глаза разбегаются. Не все может быть порой уместно на ногтях, но это так привлекательно! Новые тренды тоже поражают разнообразием. Богатая палитра цветов, многочисленные дизайны, изысканный декор… Важно выбрать то, что подходит именно вам. Многие модницы черпают идеи в соцсетях. Однако важно мнение не только любителей, но прежде всего профессионалов, которые разрабатывают новые тренды. Они всегда знают, что ультрамодно, а что ушло из моды, какие тренды прочитываются по-новому. Ведь нейл-индустрия не стоит на месте, а развивается постоянно. О новых тенденциях в маникюре «ФАКТАМ» рассказала нейл-стилист из Румынии Виолетта Роуз. Также она посоветовала, как ухаживать за руками.

— В приоритете натуральные ногти в оттенках нюда, молочно-белого, молочно-розового цветов, — говорит Виолетта Роуз. — В моде красный цвет, он великолепно смотрится с золотом или серебром. Синий, являющийся цветом года, прекрасно сочетается с белым, серебром и кристаллами. 2020 году в нейл-арте приветствуются и блеск, и матовое покрытие.

Синий цвет – фаворит 2020 года. Красиво сочетаются разные его оттенки

— Сейчас переходный период между зимой и весной. Какой декор предпочесть?

— Кристаллы. Женщины любят их сияние. Оно добавляет в мироощущение особые оттенки. Кристаллы -- вечная тема. Они всегда в моде. Великолепны и разные узоры. Весной — это бабочки и цветы. И они великолепны!

— Что можно сказать насчет формы и длины ногтей?

— Они зависят от предпочтений женщины. Но устойчивая тенденция — короткие ногти и средней длины. Они удобны. В холодный период мы носим перчатки, катаемся на лыжах.

— Какие дизайны в тренде?

— Никогда не устареет французский маникюр. Он имеет опрятный и эффектный вид. А как мы знаем, ногти — визитная карточка женщины. И еще один любимый дизайн — эффект вязаного шарфа.

Необычная комбинация – цветной френч и вязаный дизайн

— Интересно, а какой дизайн вы выбираете зимой для себя?

— Это простой маникюр в розово-молочных оттенках с кристаллами на безымянном пальце. Форму люблю миндалевидную.

Нежно-розовый маникюр с добавление блеска смотрится элегантно

— Многие обожают путешествовать. Какой маникюр вы посоветуете для тех, кто отправляется на отдых?

— Важно удобство. Цвет и дизайн выбирайте в зависимости от маршрута. Важно, чтобы вы чувствовали себя с вашим маникюром комфортно.

— Сегодня профессия нейл-стилиста весьма популярна. Интересно, а как вы стали мастером маникюра?

— Это была моя детская мечта. И вот уже 6 лет я этим занимаюсь. Я обожаю свою работу. Постоянно учусь на курсах, ведь нейл-арт постоянно развивается и нужно быть в курсе последних тенденций. Большое счастье — слышать слова благодарности от клиенток. За многие годы они становятся моими друзьями. А для друзей, как известно, всегда предлагаешь все лучшее. Я предлагаю им самые новые лаки и средства по уходу. Так как постоянно слежу за трендами, у меня всегда есть свежие идеи. Не раз слышала от клиенток, что у меня золотые руки. Это приятно. В каждую работу я вкладываю душу. В 2020 году я собираюсь пройти курсы по обучению новинкам и намерена участвовать в профессиональных соревнованиях. Нейл-арт постоянно развивается, и мы, мастера, должны совершенствоваться: осваивать новые техники, хорошо разбираться в средствах для ногтей. Одним словом, нейл-стилист должен быть в тренде.

Молочно-белое покрытие сейчас актуально

— Скажите, на что нужно обращать внимание, когда приходишь в салон впервые?

— Безусловно, на соблюдение правил гигиены. Конечно же, важно, чтобы мастер был настоящим профессионалом. Он должен обрабатывать ногти, доводя их до совершенства. Ну, и, разумеется, ценится творческое начало. Если мастер следит за трендами и обладает художественными способностями, он сможет предложить вам что-то красивое, интересное, необычное.

— В соцсетях есть немало забавных роликов о том, как клиентки приходят на маникюр, а руки у них… заняты. В одной — телефон. Другой осуществляется набор на клавиатуре ноутбука. И мастер, понятное дело, нервничает и не может работать…

— Такое случается. Для мастера всегда важно, чтобы клиентка была пунктуальной и по возможности не отвлекалась на другие дела — например, решение каких-то проблем по телефону.

Очень хорошо синий смотрится в сочетании с белым. Акцент на одном ногте обязательно привлечет внимание

— Особо важный момент в жизни каждой женщины — свадьба. Хочется быть красивой, как принцесса. Какой маникюр вы посоветуете для невест?

— Идеален нежный французский маникюр или молочно-белое покрытие с изысканным рисунком, напоминающим тончайшее кружево.

— Может ли, с вашей точки зрения, красивый маникюр изменить жизнь женщины?

— Несомненно. Одна из моих клиенток рассказала мне, как жених, любуясь ее руками, сделал ей предложение. И это было замечательно!

— Какой маникюр выбирают счастливые женщины?

— Красный.

— Как лучше ухаживать за ногтями и кожей рук в холодное время года?

— Мы должны очень хорошо увлажнять руки, потому что наша кожа страдает от обезвоживания, становится жесткой, сухой, а ногти, если мы не увлажняем их, могут слоиться и ломаться. Существуют специальные кремы для увлажнения рук и ногтей, для кутикулы — масло.

— Как лучше сочетать маникюр с макияжем и одеждой?

— Строгих правил сейчас нет. Важно, чтобы ваш образ в целом был стильным и гармоничным.

Виолетта Роуз: «Следите за трендами и будьте стильными»

— Что бы вы пожелали читателям «ФАКТОВ»?

— Будьте стильными, следите за трендами и новинками в сфере красоты. Пусть весна будет для вас счастливой и успешной!

Ранее о том, какие дизайны с нюдом сейчас популярны, «ФАКТАМ» рассказала нейл-стилист из Румынии Кармен Саржи.

Фото из альбома Виолетты Роуз

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