Взлетит ли курс доллара: прогноз на неделю

Деньги

Как и прогнозировали эксперты в конце прошлой недели, за выходные курсы доллара и евро незначительно снизились. С пятницы, 21 февраля, американская валюта подешевела на 3 копейки, а европейская — на копейку. Так, 21 февраля НБУ установил курсы на уровне 24,45 грн за доллар и 26,41 грн за евро. На наличном рынке ситуация практически не изменилась. В обменниках доллары можно сдать в среднем по 24,27 грн, а купить — по 24,48 грн, евро — сдать по 26,20 грн, купить — по 26,55 грн. Прогнозы экспертов разнятся. Если одни специалисты прогнозируют стабильность курсов, то другие предупреждают, что уже в ближайшее время может начаться стремительное подорожание основных иностранных валют.

«Ситуация на валютном рынке остается стабильной, — рассказал «ФАКТАМ» старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб. — За прошедшую неделю курс доллара к гривне в разных сегментах валютного рынка изменился разнонаправленно и незначительно. Наличный доллар чуть снизился, на межбанке он немного вырос, а официальный курс практически не изменился.

Так, с прошлого понедельника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, сохранился вблизи 24,45 грн. Курсы спроса и предложения доллара на межбанке, по данным компании «Укрдилинг», за это же время выросли с 24,40—24,43 грн до 24,47—24,49 грн (+0,3% - +0,2%). Средние курсы покупки и продажи наличного доллара в банках снизились с 24,29—24,50 грн до 24,28—24,49 грн (-0,1% - -0,03%). При этом разница между средними курсами продажи и покупки сохранилась на уровне 0,9%.

Минимальные и разнонаправленные колебания курса продолжают свидетельствовать о равновесии доллара к гривне вблизи текущих уровней. НБУ остается главным покупателем валюты на межбанке, на прошлой неделе он купил в резервы 125 млн долларов. С начала года Нацбанк пополнил резервы на 706 млн долларов. Без этих покупок доллар к сегодняшнему дню торговался бы чуть ниже.

На начавшейся неделе мы не ожидаем значительных изменений курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 24,5 грн, а наличный доллар в банках — около 24,3−24,5 грн", — прогнозирует Иосуб.

Однако есть мнение, что период стабильности подходит к концу и вскоре может начаться девальвация гривни.

«Гривня в понедельник утром снижается до 24,48 грн за доллар, — рассказал «ФАКТАМ» руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин. — Украинский рынок переваривает глобальные новости и оценивает влияние коронавируса на украинскую экономику. Риск глобальной рецессии значительно повысился.

Утром в понедельник обрушились европейские и азиатские рынки, а также сырьевые площадки, обвалились котировки нефти, кукурузы и пшеницы. Фьючерсы на индексы США показывают значительное падение на открытии рынка. Инвесторы спасаются в защитных инструментах — долларе США, золоте.

В такой ситуации гривне будет очень тяжело выстоять, так как инвесторы начинают выводить инвестиции, и объем облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на руках нерезидентов снижается. В целом на рынке преобладают девальвационные настроения. Сегодня гривня может откатиться к 24,5 грн за доллар и начать движение в зону 25 грн за доллар", — считает Шевчишин.

Об угрозах для мировой экономики, связанных с распространением коронавируса, предупреждают и в Международном валютном фонде.

«В январе мы прогнозировали укрепление мирового роста с 2,9 процента в прошлом году до 3,3 процента в этом году, — сообщила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева на встрече министров финансов и руководителей центральных банков стран G20, прошедшей в Эр-Рияде. - С тех пор распространение вируса COVID-19 нарушило экономическую деятельность в Китае и создало чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения во всем мире. Власти Китая работают над смягчением негативного влияния на экономику с помощью кризисных мероприятий, обеспечения ликвидности, фискальных мер и финансовой поддержки.

Экономика Китая вернется к нормальному состоянию во втором квартале. При таком сценарии к 2020 году рост для Китая составит 5,6%. Это на 0,4% ниже, чем январский экономический прогноз. Таким образом, глобальный рост экономики будет примерно на 0,1% ниже, чем планировалось.

В то же время фонд также рассматривает более сложные сценарии, согласно которым распространение вируса продлится дольше и в более глобальном масштабе, а последствия для экономического роста будут более длительными.

Мы должны сотрудничать для сдерживания COVID-19 как в гуманитарном, так и в экономическом аспекте, особенно если вспышка будет продолжаться и распространяться. МВФ готов помогать, включая использование Траста по противодействию катастрофам и преодолению их воздействия, который может выдавать гранты на уменьшение долговой нагрузки для некоторых стран", — заявила глава МВФ.

Стоит отметить, что укрепление курса национальной валюты, наблюдающееся с лета пошлого года, уже привело к определенным негативным экономическим последствиям. Существенно сократилось промышленное производство, а некоторые предприятия вовсе остановились. Так, по официальной статистике, в прошлом году объем производства составил 98,2% по отношению к показателю 2018 года, добывающей промышленности — 98%, поставки электроэнергии, газа и тепла — 95,9%. В ноябре 2019 года объемы машиностроения сократились на 12,7%, а металлургии — на 14,2%. Промышленники же утверждают, что за официальными цифрами скрывается намного более сильное падение производства и остановить его может только девальвация национальной валюты.

«Сейчас горно-металлургический комплекс Украины находится в самом сложном положении за последние 12 лет, — заявил UBR.ua президент Объединения предприятий „Укрметаллургпром“ Александр Каленков. - С начала прошлого года все металлургические предприятия работают в убыток, который за три квартала превысил 18 млрд грн, а в IV квартале ситуация еще ухудшилась. В сентябре-ноябре падение производства составляло 10−16% ежемесячно».

Кстати, похоже в правительстве тоже обеспокоились ситуацией в украинской промышленности, и 19 февраля Кабмин утвердил создание Координационного центра по вопросам промышленности как консультативно-совещательного органа при Кабинете министров. Возглавил новую структуру премьер-министр Алексей Гончарук, а в ее состав вошли министр экономики Тимофей Милованов, министр инфраструктуры Владислав Криклий, а также их заместители, представители Минюста, Минфина, Минэнерго, руководители налоговой, таможни и другие чиновники.

Стоит отметить, что вскоре государство начнет более жестко контролировать деньги своих граждан. Уже с 28 апреля меняется порядок финансового мониторинга счетов как украинских компаний, так и простых людей.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter