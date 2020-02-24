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Политика

СМИ рассказали о проблемах в Минюсте: кто и почему блокирует реформирование ведомства

13:41 24 февраля 2020 52
Минюст
Владимир ДОБРОВ, специально для «ФАКТОВ»

У нового руководства Минстерства юстиции Украины возникают проблемы с реформированием ведомства из-за коррупции. В частности, удалось исправить ситуацию с условиями содержания в тюрьмах и питанием заключенных, но тут появились новые проблемы. Об этом рассказывает РБК-Украина.

Авторы обратили внимание на то, что на тендерах Государственной криминально-исполнительной службы Украины (ГКИС), которая подчиняется Минюсту, выигрывают новые компании, которые могут быть связаны с бывшими чиновниками.

«И уже не важно, что новый министр Денис Малюська ездит по тюрьмам в свои выходные, проверяя работу ГКИС, не важно, что планово должно проводиться реформирование, которое так важно для Украины. Ведь это не принесет никаких результатов, если на нижних уровнях системы происходят недопустимые вещи», — говорится в сообщении.

В качестве примера издание рассказывает о компании ООО «Актив Компани» и Татьяне Глиняной. Автор указывает, что судом установлено предоставление компанией фиктивных документов, в частности акта Госпродпотребслужбы.

В материале также упоминается другая фирма — ООО «РКГ», которая якобы конкурирует с ООО «Актив Компани». Издание предполагает, что компании могли быть созданы для обжалования результатов тендеров и препятствование работе конкурентов.

Выяснилось, 30 декабря 2019 года «Актив Компани» опротестовало один из тендеров Министерства обороны, однако затем отозвало жалобу, а через некоторое время была подана жалоба от имени ООО «РКГ» с тем же набором документов, что и в первый раз.

Автор материала подчеркивает, что происходящее невозможно без соответствующих интересов в некоторых кабинетах и задает вопрос, кто в этой системе может помогать бывшим чиновникам грабить Украину?

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