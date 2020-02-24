Деньги

Проценты по кредитам и штрафы военным во время службы: как банки нарушают закон

В последнее время в Украине заметно меняется кредитная политика банков. Правда, не по доброй воле финансовых учреждений, а по принуждению регулятора. В частности, вскоре все банки обязаны будут предоставлять людям абсолютно всю информацию о предлагаемых кредитах, включая подробный расчет конечной стоимости займа, вместе со всеми дополнительными и скрытыми платежами. Тем не менее некоторые банки, пользуясь неосведомленностью граждан, стараются навязать им дополнительные или вовсе незаконные платежи. В частности, это касается кредитов, взятых военнослужащими.

Как сообщили в Национальном банке Украины, в течение последних пяти месяцев регулятор получил более 100 обращений от военнослужащих, которые жалуются на начисление банками процентов и штрафов по их кредитам в период военной службы. Причем с началом 2020 года такие обращения участились. Военнослужащие пожаловались в НБУ на незаконную деятельность 17 банков.

В связи с этим Нацбанк опубликовал официальное разъяснение, согласно которому государственные и коммерческие банки не должны начислять военнослужащим проценты по кредиту, а также штрафы за несвоевременное погашение ссуды в период прохождения военной службы. Такое требование предусмотрено Законом Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей» (пункт 15 статьи 14).

В НБУ отмечают, что нормы, освобождающие военнослужащих от начисления процентов, штрафов и пени на время прохождения военной службы, распространяются не только на банки, но и на небанковские финансовые учреждения. Национальный банк пока не является регулятором этих организаций, но тем не менее получает обращения от военнослужащих, в том числе и о нарушениях законодательства небанковскими финансовыми учреждениями.

В связи со сложившейся ситуацией Нацбанк 14 февраля 2020 направил банкам дополнительное разъяснение по выполнению ими требований законодательства Украины, а именно — о запрете начисления процентов, штрафов и пени по кредитам для профессиональных военных и контрактников с начала особого периода, то есть с 18 марта 2014-го, а для мобилизованных военных — с даты их мобилизации.

Что касается конкретных жалоб военнослужащих, то по каждому случаю нарушения Управление защиты прав потребителей финансовых услуг НБУ направило обращения непосредственно к банкам с требованием разрешить ситуацию. Пока только в 60% случаев проблема была решена положительно для потребителей: банки списали неправомерно начисленные проценты и штрафы. По остальным обращениям нарушения пока не устранены. Однако в Нацбанке заверили, что ситуация контролируется. Кроме того, НБУ особо проверит соблюдение прав военнослужащих двумя банками, на которые поступило больше всего жалоб.

Стоит напомнить, что с 28 апреля вступят в силу нормы нового закона, существенно ужесточающие порядок финансового мониторинга счетов украинских граждан и компаний.

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