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Стиль жизни

Кому повезет: гороскоп на 25 февраля для всех знаков зодиака

16:23 24 февраля 2020 242
Гороскоп
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Во вторник, 25 февраля, конфликты возможны даже с самыми близкими друзьями.

А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 20 февраля для всех знаков зодиака.

Читайте также: Скорпиона ждет дополнительная прибыль, а Рыб —интересное знакомство: гороскоп на неделю

Овен

Нужно помнить, что новые друзья могут принести вам новые проблемы.

Телец

Звезды обещают успех в делах, связанных с юриспруденцией, бизнесом или наукой.

Близнецы

Будьте осторожнее, переедание и алкоголь могут резко подорвать самочувствие.

Рак

Возможны споры с коллегами и претензии со стороны начальства, постарайтесь «держать марку».

Лев

Внимательно отнеситесь к советам старших родственников, они вам понадобятся.

Дева

Совет звезд: не обещайте в этот день людям того, что не сможете сделать, это чревато наказанием.

Весы

Вам не стоит слишком спешить в служебных делах, можете сделать серьезную ошибку.

Скорпион

Не стоит в этот день искать себя в тех областях, которые практически вами не изучены.

Стрелец

Если вы давно хотели кому-то позвонить, но не решались, то обязательно нужно решиться.

Козерог

Если вы надумали похудеть или просто заняться здоровьем, то это хорошее время. День отлично подходит для начала диет.

Водолей

Гороскоп обещает неожиданный доход, можно организовать шопинг и развлечения.

Рыбы

Магазины лучше игнорировать, трата денег может оказаться бессмысленной.

Хорошего вам дня!

Ранее мы публиковали лунный календарь на неделю.

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