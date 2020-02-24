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Кому повезет: гороскоп на 25 февраля для всех знаков зодиака
Во вторник, 25 февраля, конфликты возможны даже с самыми близкими друзьями.
А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 20 февраля для всех знаков зодиака.
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Овен
Нужно помнить, что новые друзья могут принести вам новые проблемы.
Телец
Звезды обещают успех в делах, связанных с юриспруденцией, бизнесом или наукой.
Близнецы
Будьте осторожнее, переедание и алкоголь могут резко подорвать самочувствие.
Рак
Возможны споры с коллегами и претензии со стороны начальства, постарайтесь «держать марку».
Лев
Внимательно отнеситесь к советам старших родственников, они вам понадобятся.
Дева
Совет звезд: не обещайте в этот день людям того, что не сможете сделать, это чревато наказанием.
Весы
Вам не стоит слишком спешить в служебных делах, можете сделать серьезную ошибку.
Скорпион
Не стоит в этот день искать себя в тех областях, которые практически вами не изучены.
Стрелец
Если вы давно хотели кому-то позвонить, но не решались, то обязательно нужно решиться.
Козерог
Если вы надумали похудеть или просто заняться здоровьем, то это хорошее время. День отлично подходит для начала диет.
Водолей
Гороскоп обещает неожиданный доход, можно организовать шопинг и развлечения.
Рыбы
Магазины лучше игнорировать, трата денег может оказаться бессмысленной.
Хорошего вам дня!
Ранее мы публиковали лунный календарь на неделю.
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- Почему закрыли казино? - Так они людей обирали до нитки. - Тогда почему налоговую до сих пор не закрыли?