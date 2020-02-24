Происшествия

В деле об убийстве заключенного в Винницкой колонии № 1 появились первые подозреваемые. Убийство было совершено еще в июле 2019 года. Жертвой стал мужчина, взятый под стражу как подозреваемый в педофилии. В СИЗО арестанта избили до смерти.

В жестоком избиении арестованного подозревают шестерых сотрудников колонии. У них прошли обыски, были найдены предполагаемые орудия убийства: массивные деревянные молотки и резиновые палки, а также холодное оружие.

Сейчас подозреваемых собираются отстранить от работы и взять под стражу.

Работников колонии подозревают по двум статьям: превышение служебных полномочий и убийство с особой жестокостью (ч. 3 ст. 365 и п. 4 ч. 2 ст. 115 УК Украины).

Прокуратура Винницкой области показала видео с камер на месте преступления.

Напомним, убитый в колонии — 65-летний мужчина — подозревался в том, что 8 июля 2019 года напал на семилетнюю девочку, затащил ее за гаражи и пытался изнасиловать. Мужчину задержали, были получены данные о психическом заболевании у подозреваемого.

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