Украина

Аэропорт Херсона отменил рейсы из-за штормового ветра, ситуация в Одессе и Николаеве под вопросом

Из-за сильного ветра в южной части страны приостановил работу международный аэропорт «Херсон». Аэропорт до конца суток 24 февраля не будет принимать и отправлять рейсы, поскольку синоптики пообещали усиление ветра до 35−38 метров в секунду.

В аэропорту Николаева также отреагировали на нелетную погоду. В аэропорту сообщили, что ближайшие рейсы ожидаются 26 февраля.

В международном аэропорту «Одесса» рейсы прибывают и отправляются по графику, но не исключено, что сильный ветер внесет коррективы в расписание. Спасатели предупредили, что 24 февраля ожидается ветер с порывами до 28 м/с. Объявлен «оранжевый» уровень опасности, и не исключены перебои в работе транспортной отрасли.

Напомним, штормовой ветер в южных и центральных регионах страны привел к разрушениям крыш зданий, моста в Николаеве. Под порывами ветра падали старые деревья. Не обошлось и без жертв среди населения.

Фото airport.kherson.ua



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