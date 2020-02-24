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- 19:39 Харви Вайнштейн признан виновным в изнасиловании
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Харви Вайнштейн признан виновным в изнасиловании
В понедельник, 24 февраля, суд присяжных в Нью-Йорке признал влиятельного кинопродюсера Харви Вайнштейна виновным по двум пунктам обвинения — изнасилование и сексуальное насилие. Скандальный процесс длился месяц. Он начался 22 января.
Как уже сообщали «ФАКТЫ», с обвинениями в суде выступили жертвы Вайнштейна актриса Аннабелла Шиорра, несостоявшиеся актрисы Дон Даннинг и Джессика Манн, бывшая ассистентка продюсера Мими Хэйлей. Их показания шокировали своими натуралистическими подробностями.
Всего обвинение вызвало в суд 28 свидетелей. Защита ограничилась семью свидетелями. Присяжные, выслушав показания всех этих людей, заседали пять суток. В пятницу, 21 февраля, председатель жюри присяжных обратился к судье с беспрецедентной просьбой. Присяжные не могли никак сойтись во мнении по двум пунктам обвинения и просили разделить список на две части, чтобы голосовать по каждой из них. Судья в просьбе отказал.
И вот 24 февраля присяжные заявили, что готовы огласить вердикт. В зале присутствовали 67-летний Вайнштейн, команда его адвокатов во главе с Донной Ротунно, а также Манн и Хэйлей. Зал был переполнен.
Теперь Вайнштейну грозит пожизненное заключение. Но на этом суды для него не закончились. В Калифорнии скоро начнется рассмотрение дела продюсера по обвинениям, выдвинутым против него другими женщинами. Здесь речь также идет об изнасиловании, принуждении к оральному сексу и прочем сексуальном насилии. Напомним, впервые обвинения в адрес Вайнштейна прозвучали в октябре 2017 года. С тех пор более 90 женщин заявили, что стали жертвами насилия со стороны Харви. В их числе кинозвезды первой величины Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу, Эшли Джадд, Сальма Хайек, Ума Турман и другие.
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