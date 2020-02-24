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Продовольственные ярмарки в Киеве в масленичную неделю: адреса
Всю масличную неделю — до 1 марта для жителей столицы организована выездная торговля продуктами. Напомним, ярмарки в этом году начали проводить с 1 февраля. На традиционных ярмарках и в основном на знакомых горожанам площадках расположатся торговые ряды с разнообразной продукцией. Там можно будет приобрести овощи, фрукты, зелень, мясо-молочные, рыбные изделия, а также бакалею, консервацию, кондитерские товары и многое другое. Поскольку световой день стал длиннее, время работы ярмарок также увеличилось, иногда при искусственном освещении торговцы работают и после наступления темноты.
25 февраля (вторник) покупателей ждут по адресам:
- в Голосеевском районе — на проспекте Науки, 88, улице Владимирской, 80−86а;
- в Дарницком — на улице Харченко, 41−47, проспекте Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»), пересечении улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина;
- в Деснянском — на улице Электротехнической (от заправки «WOG» — 2, 4б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, с другой стороны от 5, 5а, 7, 11, 9, 9а до заправки «SHELL»; Электротехническая, 2а, напротив центрального входа рынков «Обрий-2000» и «Глория-Т»);
- в Днепровском — на улице И. Микитенко, 21−27;
- в Печерском — на улице Московской, 31/33;
- в Подольском — на улице Оболонской, 23−35;
- в Святошинском — на улице Гната Юры, 5;
- в Шевченковском — на пересечении улиц О. Гончара, 65а и Богдана Хмельницкого, 94,
- улицах Бульварно-Кудрявской, 2−4, Ружинской, 16−18 (возле сквера);
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26 февраля (среда) для горожан проходят распродажи:
- в Голосеевском районе — на Стратегическом шоссе (между проспектом Науки и улицей Малокитаевской), на улице Демиевской, 45 —47;
- в Дарницком — на улице Анны Ахматовой, 31, пересечении улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина (Ильича), проспекте Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»);
- в Деснянском — на улице Электротехнической (от заправки «WOG» — 2, 4б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, с другой стороны от 5, 5а, 7, 11, 9, 9а до заправки «SHELL»; Электротехническая, 2а, напротив центрального входа рынков «Обрий-2000» и «Глория-Т»);
- в Днепровском — на проспекте Соборности, 2−20;
- в Печерском — на улице Большая Васильковская (между улицами Ежи Гедройца и Ковпака);
- в Подольском — на проспекте Правды, 5−11;
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27 февраля (четверг) торговля состоится на локациях:
- в Голосеевском — на улицах Новопироговской, 25, Ковпака (между улицами Большой Васильковской и Антоновича), Ломоносова (между улицами Стельмаха и Маричанской);
- в Дарницком — на улице Евгения Харченко, 41−47, пересечении улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина, проспекте Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»);
- в Деснянском — на улице Электротехнической (от заправки «WOG» — 2, 4б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, с другой стороны от 5, 5а, 7, 11, 9, 9а до заправки «SHELL»; Электротехническая, 2а, напротив центрального входа рынков «Обрий-2000» и «Глория-Т»);
- в Днепровском — на бульваре Перова, 8−10, проспекте Романа Шухевича (Генерала Ватутина), 12а;
- в Печерском — на улице Московской, 31/33;
- в Подольском — на улице Оболонской, 23−35;
- в Святошинском — на улице Гната Юры, 5;
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28 февраля (пятница) сезонные ярмарки работают в семи районах:
- в Голосеевском— на проспекте Голосеевском, 116, проспекте Академика Глушкова, 25−53;
- в Дарницком — на улице Анны Ахматовой, 31, пересечении улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина, проспекте Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции «Осокорки»);
- в Деснянском — на улицах Электротехнической (от заправки «WOG» — 2, 4б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, с другой стороны от 5, 5а, 7, 11, 9, 9а до заправки «SHELL»; Электротехническая, 2а, напротив центрального входа рынков «Обрий-2000» и «Глория-Т»), Академика Курчатова (между улицами Милютенко и Братиславской);
- в Днепровском районе — на улицах Гродненской, 1/35−17а, Алматинской, 64−74;
- в Печерском — на пересечении улиц Л. Первомайского и И. Мечникова, переулке Виноградном, 4−6;
- в Соломенском — на улицах Ф. Козицкого (в границах улиц Ереванской и Уманской), Керченской (между улицами Донецкой и Мартиросяна);
- в Шевченковском районе — на улицах Бульварно-Кудрявской, 2−4, Рижской, 1, Деревлянской, 16−20, Ружинской, 16−18 (возле сквера), в проезде между улицами Гончара, 65а и Б. Хмельницкого, 94;
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29 февраля (суббота) сельскохозяйственные распродажи ожидаются:
- в Голосеевском районе — на улицах Голосеевской, 4−10, Паньковской;
- в Дарницком — на улице Ревуцкого, пересечении улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина, проспекте Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до метро «Осокорки»);
- в Деснянском — на улицах Электротехнической (от заправки «WOG» — 2, 4б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, с другой стороны от 5, 5а, 7, 11, 9, 9а до заправки «SHELL»; Электротехническая, 2а, напротив центрального входа рынков «Обрий-2000» и «Глория-Т»), С. Лифаря (между улицей Закревского и проспектом Маяковского);
- в Днепровском — на бульваре А. Бучмы, 2−10;
- в Оболонском — на улице П. Калнышевского, 1−5;
- в Печерском — на улицах Катерины Билокур, Генерала Алмазова, 6;
- в Подольском — на проспекте С. Бандеры (возле Куреневского парка);
- в Святошинском — на улице Булгакова, 10−13/1;
- в Соломенском — на улице Героев Севастополя, 42 (между улицами Михаила Донца и Героев Севастополя, 35а);
- в Шевченковском — на улице Б. Гаврилишиа, 1−17.
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1 марта (воскресенье) сельхозраспродажи намечены:
- в Голосеевском районе — на улице Маршала Конева (в пределах улиц М. Ломоносова и В. Касияна);
- в Дарницком — на пересечении улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина, проспекте Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до метро «Осокорки»);
- в Деснянском — на улицах Электротехнической (от заправки «WOG» — 2, 4б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, с другой стороны от 5, 5а, 7, 11, 9, 9а до заправки «SHELL»; Электротехническая, 2а, напротив центрального входа рынков «Обрий-2000» и «Глория-Т»),
- в Днепровском — на улице Сулеймана Стальского (в пределах улиц Радужной и Старосельской);
- в Печерском — на улице Джона Маккейна (в пределах улиц Иоанна Павла II и Чигорина);
- в Шевченковском — на улице Татарской, 32−38.
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