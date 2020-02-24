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Продовольственные ярмарки в Киеве в масленичную неделю: адреса

19:57 24 февраля 2020 57
продуктовые ярмарки
Наталина СИДОРЕНКО, «ФАКТЫ»

Всю масличную неделю — до 1 марта для жителей столицы организована выездная торговля продуктами. Напомним, ярмарки в этом году начали проводить с 1 февраля. На традиционных ярмарках и в основном на знакомых горожанам площадках расположатся торговые ряды с разнообразной продукцией. Там можно будет приобрести овощи, фрукты, зелень, мясо-молочные, рыбные изделия, а также бакалею, консервацию, кондитерские товары и многое другое. Поскольку световой день стал длиннее, время работы ярмарок также увеличилось, иногда при искусственном освещении торговцы работают и после наступления темноты.

25 февраля (вторник) покупателей ждут по адресам:

  • в Голосеевском районе — на проспекте Науки, 88, улице Владимирской, 80−86а;
  • в Дарницком — на улице Харченко, 41−47, проспекте Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»), пересечении улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина;
  • в Деснянском — на улице Электротехнической (от заправки «WOG» — 2, 4б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, с другой стороны от 5, 5а, 7, 11, 9, 9а до заправки «SHELL»; Электротехническая, 2а, напротив центрального входа рынков «Обрий-2000» и «Глория-Т»);
  • в Днепровском — на улице И. Микитенко, 21−27;
  • в Печерском — на улице Московской, 31/33;
  • в Подольском — на улице Оболонской, 23−35;
  • в Святошинском — на улице Гната Юры, 5;
  • в Шевченковском — на пересечении улиц О. Гончара, 65а и Богдана Хмельницкого, 94,
  • улицах Бульварно-Кудрявской, 2−4, Ружинской, 16−18 (возле сквера);

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26 февраля (среда) для горожан проходят распродажи:

  • в Голосеевском районе — на Стратегическом шоссе (между проспектом Науки и улицей Малокитаевской), на улице Демиевской, 45 —47;
  • в Дарницком — на улице Анны Ахматовой, 31, пересечении улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина (Ильича), проспекте Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»);
  • в Деснянском — на улице Электротехнической (от заправки «WOG» — 2, 4б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, с другой стороны от 5, 5а, 7, 11, 9, 9а до заправки «SHELL»; Электротехническая, 2а, напротив центрального входа рынков «Обрий-2000» и «Глория-Т»);
  • в Днепровском — на проспекте Соборности, 2−20;
  • в Печерском — на улице Большая Васильковская (между улицами Ежи Гедройца и Ковпака);
  • в Подольском — на проспекте Правды, 5−11;

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27 февраля (четверг) торговля состоится на локациях:

  • в Голосеевском — на улицах Новопироговской, 25, Ковпака (между улицами Большой Васильковской и Антоновича), Ломоносова (между улицами Стельмаха и Маричанской);
  • в Дарницком — на улице Евгения Харченко, 41−47, пересечении улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина, проспекте Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»);
  • в Деснянском — на улице Электротехнической (от заправки «WOG» — 2, 4б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, с другой стороны от 5, 5а, 7, 11, 9, 9а до заправки «SHELL»; Электротехническая, 2а, напротив центрального входа рынков «Обрий-2000» и «Глория-Т»);
  • в Днепровском — на бульваре Перова, 8−10, проспекте Романа Шухевича (Генерала Ватутина), 12а;
  • в Печерском — на улице Московской, 31/33;
  • в Подольском — на улице Оболонской, 23−35;
  • в Святошинском — на улице Гната Юры, 5;

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28 февраля (пятница) сезонные ярмарки работают в семи районах:

  • в Голосеевском— на проспекте Голосеевском, 116, проспекте Академика Глушкова, 25−53;
  • в Дарницком — на улице Анны Ахматовой, 31, пересечении улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина, проспекте Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции «Осокорки»);
  • в Деснянском — на улицах Электротехнической (от заправки «WOG» — 2, 4б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, с другой стороны от 5, 5а, 7, 11, 9, 9а до заправки «SHELL»; Электротехническая, 2а, напротив центрального входа рынков «Обрий-2000» и «Глория-Т»), Академика Курчатова (между улицами Милютенко и Братиславской);
  • в Днепровском районе — на улицах Гродненской, 1/35−17а, Алматинской, 64−74;
  • в Печерском — на пересечении улиц Л. Первомайского и И. Мечникова, переулке Виноградном, 4−6;
  • в Соломенском — на улицах Ф. Козицкого (в границах улиц Ереванской и Уманской), Керченской (между улицами Донецкой и Мартиросяна);
  • в Шевченковском районе — на улицах Бульварно-Кудрявской, 2−4, Рижской, 1, Деревлянской, 16−20, Ружинской, 16−18 (возле сквера), в проезде между улицами Гончара, 65а и Б. Хмельницкого, 94;

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29 февраля (суббота) сельскохозяйственные распродажи ожидаются:

  • в Голосеевском районе — на улицах Голосеевской, 4−10, Паньковской;
  • в Дарницком — на улице Ревуцкого, пересечении улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина, проспекте Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до метро «Осокорки»);
  • в Деснянском — на улицах Электротехнической (от заправки «WOG» — 2, 4б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, с другой стороны от 5, 5а, 7, 11, 9, 9а до заправки «SHELL»; Электротехническая, 2а, напротив центрального входа рынков «Обрий-2000» и «Глория-Т»), С. Лифаря (между улицей Закревского и проспектом Маяковского);
  • в Днепровском — на бульваре А. Бучмы, 2−10;
  • в Оболонском — на улице П. Калнышевского, 1−5;
  • в Печерском — на улицах Катерины Билокур, Генерала Алмазова, 6;
  • в Подольском — на проспекте С. Бандеры (возле Куреневского парка);
  • в Святошинском — на улице Булгакова, 10−13/1;
  • в Соломенском — на улице Героев Севастополя, 42 (между улицами Михаила Донца и Героев Севастополя, 35а);
  • в Шевченковском — на улице Б. Гаврилишиа, 1−17.

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1 марта (воскресенье) сельхозраспродажи намечены:

  • в Голосеевском районе — на улице Маршала Конева (в пределах улиц М. Ломоносова и В. Касияна);
  • в Дарницком — на пересечении улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина, проспекте Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до метро «Осокорки»);
  • в Деснянском — на улицах Электротехнической (от заправки «WOG» — 2, 4б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, с другой стороны от 5, 5а, 7, 11, 9, 9а до заправки «SHELL»; Электротехническая, 2а, напротив центрального входа рынков «Обрий-2000» и «Глория-Т»),
  • в Днепровском — на улице Сулеймана Стальского (в пределах улиц Радужной и Старосельской);
  • в Печерском — на улице Джона Маккейна (в пределах улиц Иоанна Павла II и Чигорина);
  • в Шевченковском — на улице Татарской, 32−38.

Ранее «ФАКТЫ» рассказали, сколько должна стоить пачка настоящего масла и как распознать фальсификат.

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