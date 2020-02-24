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День ангела Алексея: открытки и поздравления
Во вторник, 25 февраля, День ангела у Алексеев.
«ФАКТЫ» собрали для именинников открытки и поздравления.
Алексей, тебе желаю
Счастья без конца, без края,
Замечательных друзей,
Быть всех в мире веселей!
На успех свой курс держать,
Целей чётко достигать,
Быть безоблачно счастливым
И, конечно же, любимым!
***
Я желаю тебе счастья,
Верных, преданных друзей,
Чувств глубоких, настоящих,
Поздравляю, Алексей.
Сложиться пускай карьера,
Пусть побед настигнет шквал,
Я желаю в праздник этот,
Чтобы ты не унывал.
Чтобы цели себе ставил,
Не сворачивал с пути,
Верил, что большие взлеты
Ждут тебя лишь впереди.
***
Алексей, тебе удачи,
И еще в придачу счастья,
Много-много лишь добра,
И душевного тепла!
Покоряй свои все цели,
Исполняй скорей мечты,
Побеждай и покоряй ты,
Будь упрямым лишь в пути!
Пусть удача не забудет,
Все дела успешны будут,
Пусть сияет над тобой,
Ангел яркою звездой!
***
Тебя я поздравляю, Алексей,
Желаю счастья, море позитива,
Самых надежных, искренних друзей,
И чтоб жилось роскошно и красиво.
Всегда успешным и везучим быть,
Весельем заряжать все окружение,
Ни под каким предлогом не грустить,
Всегда ходить с отличным настроением.
Напомним, что в этот день именины у Анн. Выбрать для них открытку можно здесь.
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