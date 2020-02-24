Общество и люди

День ангела Алексея: открытки и поздравления

Во вторник, 25 февраля, День ангела у Алексеев.

«ФАКТЫ» собрали для именинников открытки и поздравления.

Алексей, тебе желаю

Счастья без конца, без края,

Замечательных друзей,

Быть всех в мире веселей!

На успех свой курс держать,

Целей чётко достигать,

Быть безоблачно счастливым

И, конечно же, любимым!

***

Я желаю тебе счастья,

Верных, преданных друзей,

Чувств глубоких, настоящих,

Поздравляю, Алексей.

Сложиться пускай карьера,

Пусть побед настигнет шквал,

Я желаю в праздник этот,

Чтобы ты не унывал.

Чтобы цели себе ставил,

Не сворачивал с пути,

Верил, что большие взлеты

Ждут тебя лишь впереди.



***

Алексей, тебе удачи,

И еще в придачу счастья,

Много-много лишь добра,

И душевного тепла!

Покоряй свои все цели,

Исполняй скорей мечты,

Побеждай и покоряй ты,

Будь упрямым лишь в пути!

Пусть удача не забудет,

Все дела успешны будут,

Пусть сияет над тобой,

Ангел яркою звездой!



***

Тебя я поздравляю, Алексей,

Желаю счастья, море позитива,

Самых надежных, искренних друзей,

И чтоб жилось роскошно и красиво.

Всегда успешным и везучим быть,

Весельем заряжать все окружение,

Ни под каким предлогом не грустить,

Всегда ходить с отличным настроением.

Напомним, что в этот день именины у Анн. Выбрать для них открытку можно здесь.

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