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Общество и люди

День ангела Алексея: открытки и поздравления

20:20 24 февраля 2020 58
День ангела Алексея
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Во вторник, 25 февраля, День ангела у Алексеев.

«ФАКТЫ» собрали для именинников открытки и поздравления.

День ангела Алексея

Алексей, тебе желаю
Счастья без конца, без края,
Замечательных друзей,
Быть всех в мире веселей!

На успех свой курс держать,
Целей чётко достигать,
Быть безоблачно счастливым
И, конечно же, любимым!

День ангела Алексея

***
Я желаю тебе счастья,
Верных, преданных друзей,
Чувств глубоких, настоящих,
Поздравляю, Алексей.

Сложиться пускай карьера,
Пусть побед настигнет шквал,
Я желаю в праздник этот,
Чтобы ты не унывал.

Чтобы цели себе ставил,
Не сворачивал с пути,
Верил, что большие взлеты
Ждут тебя лишь впереди.


***
Алексей, тебе удачи,
И еще в придачу счастья,
Много-много лишь добра,
И душевного тепла!

Покоряй свои все цели,
Исполняй скорей мечты,
Побеждай и покоряй ты,
Будь упрямым лишь в пути!

Пусть удача не забудет,
Все дела успешны будут,
Пусть сияет над тобой,
Ангел яркою звездой!
День ангела Алексея

***
Тебя я поздравляю, Алексей,
Желаю счастья, море позитива,
Самых надежных, искренних друзей,
И чтоб жилось роскошно и красиво.

Всегда успешным и везучим быть,
Весельем заряжать все окружение,
Ни под каким предлогом не грустить,
Всегда ходить с отличным настроением.

День ангела Алексея

Напомним, что в этот день именины у Анн. Выбрать для них открытку можно здесь.

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