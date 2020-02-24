Происшествия

Убийство ребенка в Переяславе: двум из троих подозреваемых разрешили выйти под залог

Фигурантам дела об убийстве ребенка в Переяславе-Хмельницком изменили условия пребывания под следствием. Двум подозреваемым разрешили выйти под залог. Такое решение принял Переяславский районный суд.

Под стражей еще на два месяца оставили двух бывших сотрудников полиции Владимира Петровца и Ивана Приходько, а также третьего фигуранта Дмитрия Кривошея. Впрочем, по решению суда Петровец и Кривошея могут выйти под залог 273 тысяч гривен. Об этом сообщает Hromadske.ua.

Четвертый фигурант — несовершеннолетний сын Петровца — на время следствия отпущен под личное обязательство.

Напомним, 31 мая 2019 года в Переяславе-Хмельницком Киевской области был смертельно ранен пятилетний Кирилл Тлявов. Он стал жертвой хулиганской стрельбы, устроенной поблизости. По подозрению в стрельбе были задержаны четверо человек. Четвертому несовершеннолетнему позже пересмотрели меру пресечения.

Фото 4studio.com.ua



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