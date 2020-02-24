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Происшествия

В Киеве маршрутка с пассажирами въехала в грузовик: много пострадавших (видео)

21:48 24 февраля 2020 235
дтп
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

В Киеве возле станции метро «Бориспольская» попала в ДТП маршрутка № 474. Полный пассажиров микроавтобус на скорости врезался в фуру. Водитель маршрутки и одиннадцать пассажиров получили травмы.

Маршрутка № 474 следовала из Киева в Бортничи. На проспекте Бажана водитель микроавтобуса по каким-то причинам не справился с управлением. Передняя часть автобуса оказалась смята автоприцепом грузовика.

В полиции Киева уточнили, что серьезные травмы получили трое находившихся в автобусе. Их увезли в больницу, а всем остальным оказали медпомощь на месте ДТП.

Следственной группе предстоит выяснить, по каким причинам водитель маршрутки не выдержал безопасную дистанцию. Ведется расследовании о нарушении правил дорожного движения с тяжелыми последствиями.

Напомним, на проспекте Бажана было немало ДТП при схожих обстоятельствах. Так, в прошлом году маршрутка с людьми въехала в фуру из-за невнимательности водителя.

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