Ветер, дождь и весеннее тепло: синоптики предупредили о перемене погоды

Украина

Погода в Украине в ближайшие дни будет дождливой. Стихнет сильный ветер, накануне натворивший немало бед в южных и центральных областях. Ожидаются отдельные порывы 15−20 м/с, а в Карпатах до 25 м/с.

25 февраля дожди пройдут на западе, а также захватят Житомирскую и Винницкую области. Штормовые порывы ветра до 20 м/с возможны по всей Украине. Жителям рекомендуют при непогоде не оставаться на улице и держаться подальше от больших, старых и гнилых деревьев, не парковать рядом свои автомобили.

26 февраля ветер окончательно стихнет, а дождями будет охвачена не только западная часть страны, но и северные области. Пройдет дождь и в Киеве. Днем воздух прогреется до +14 в южных областях и до 10−11 градусов на остальной части страны.

Напомним, 24 февраля из-за сильного ветра ряд аэропортов внесли изменения в расписание. В Одессе и Кропивницком сообщили о разбушевавшейся стихии и падении деревьев на прохожих.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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