24.29 / 24.49 26.24 / 26.56
Киев: 0
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Ветер, дождь и весеннее тепло: синоптики предупредили о перемене погоды

7:16 25 февраля 2020 31
погода
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

Погода в Украине в ближайшие дни будет дождливой. Стихнет сильный ветер, накануне натворивший немало бед в южных и центральных областях. Ожидаются отдельные порывы 15−20 м/с, а в Карпатах до 25 м/с.

25 февраля дожди пройдут на западе, а также захватят Житомирскую и Винницкую области. Штормовые порывы ветра до 20 м/с возможны по всей Украине. Жителям рекомендуют при непогоде не оставаться на улице и держаться подальше от больших, старых и гнилых деревьев, не парковать рядом свои автомобили.

карта

26 февраля ветер окончательно стихнет, а дождями будет охвачена не только западная часть страны, но и северные области. Пройдет дождь и в Киеве. Днем воздух прогреется до +14 в южных областях и до 10−11 градусов на остальной части страны.

карта

Напомним, 24 февраля из-за сильного ветра ряд аэропортов внесли изменения в расписание. В Одессе и Кропивницком сообщили о разбушевавшейся стихии и падении деревьев на прохожих.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Женищна

Трагический конец: умерла женщина, вступившая в половую связь с более чем 300 партнерами

Голая уборка

Муж не против: многодетная мать занялась уборкой квартир в голом виде (фото)

тариф за транспортировку газа

«Мой давно умерший родственник должен платить за транспортировку газа почти 180 гривен в месяц»

Maruv и Лев Лещенко

"Надо бросать эту родину": Лев Лещенко оскорбил Украину из-за желания спеть с Maruv

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер