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Стрельба на остановке в Днепре: появилась информация о подозреваемых (фото, видео)
В Днепре задержали мужчин, устроивших вооруженные разборки в людном месте, рядом с остановкой общественного транспорта на улице Титова.
После того как стрелки скрылись с места событий, в городе был введен план «Сирена». Задержали подозреваемых около часа ночи 25 февраля, когда шумная компания подъехала к ресторану в центральной части города и припарковалась поблизости. Об этом сообщает Днепр оперативный.
В местных группах в соцсетях очевидцы рассказывают, что видели две группы участников конфликта. Toyota Land Cruiser преследовала Mersedes G-класса и настигла автомобиль в районе улицы Титова. В «Мерседесе» ехали местный предприниматель с сыновьями. Водитель «Мерседеса» обратился за помощью к патрульным, а находившийся в «Тойоте» мужчина открыл стрельбу из травматического пистолета. Пострадали трое людей, полиция говорит о двух госпитализированных.
Напомним, о стрельбе в Днепре стало известно вечером 24 февраля. ЧП случилось недалеко от перекрестка улиц Титова и Александра Поля. В полиции говорили о нескольких раненых мужчинах. Ранения пришлись в область шеи и нижних конечностей.
Фото dnepr. express
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