25 февраля 2020

Сегодня исполняется 115 лет со дня рождения человека, имя которого известно едва ли не каждому в нашей стране. Хотя, все, конечно, могло быть по-другому. Если бы отец, известный в Одессе в начале прошлого века банкир, настоял на своем и заставил сына пойти по своим стопам, Украина так и не прославилась бы еще одним знаменитым танцором и балетмейстером, которым все-таки стал Павел Вирский. Да, он закончил Ришельевскую гимназию. Но математика и другие точные науки были не для него. С детства увлекаясь музыкой и восторженно воспринимая каждый поход с родителями на балет в Одесский оперный театр, он все больше понимал, что его призвание — в танце.

Судьба подарила ему блестящую карьеру. Редкое трудолюбие и фантастический талант сделали его знаменитым. Выучившись хореографии сначала в Одессе, а затем в Москве, Павел Вирский стал балетмейстером в том самом театре, в котором с придыханием и восторгом смотрел выступления выдающихся исполнителей, довольно часто приезжавших в Одессу. Теперь он уже сам стал постановщиком балетных спектаклей и в Одессе, и в Киеве, и в Харькове, и в Днепропетровске.

Гастрольные выступления созданного Вирским ансамбля песни и пляски собирали полные залы во многих европейских столицах. Творческим удачам украинского балетмейстера рукоплескали Сальвадор Дали, Серж Лифарь, Игорь Стравинский, Ив Монтан, принц Монако Альберт, первые лица государств Европы, Северной Америки и Азии. Китайский лидер Мао Дзэдун, однажды побывав на концерте украинского ансамбля не удержался и пригласил коллектив Павла Вирского на 4-месячные гастроли по Китаю.

А затем произошел случай, по сути, наложивший печальный отпечаток на последние годы жизни великого балетмейстера. Во время выступления в Мадриде в 1969 году на сцену поднялся мужчина со шрамом на щеке, бросившийся пожимать руку Вирскому, выражая свое восхищение увиденным. Где Павлу Павловичу было знать, что этим человеком оказался нацистский преступник Отто Скорцени. Но не терявшие бдительности ''товарищи'', постоянно сопровождавшие танцевальный коллектив на гастролях, упустить этот момент не могли. И доложили ''куда следует'', надолго омрачив дальнейшую жизнь Вирского…

Единственная дочь знаменитого балетмейстера Ольга Вирская в интервью ''ФАКТАМ'' однажды рассказала о курьезном случае, произошедшем с ее отцом в те далекие годы, когда он, тогда еще только мечтавший о карьере в искусстве, подрабатывал в итальянской цирковой труппе, гастролировавшей в Одессе. Выполняя сложный трюк, юный артист сорвался и упал лицом прямо в… конский навоз. Его отчаянию не было предела. Ему казалось, что жизнь после такого позора потеряла для него всякий смысл. Но отцовский совет быстро привел Павла в чувства: ''Сходи-ка в больницу и посмотри, как там мучаются тяжелобольные люди…'' Сходил. Больше к этому разговору возвращаться не пришлось…

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня.