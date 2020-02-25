Блины «Мгновение» на Масленицу: самый быстрый рецепт (фото)

Стиль жизни

Масленица — праздник очень вкусный. Ведь это возможность попробовать столько разных блинов! У каждой хозяйки свой рецепт. Но приготовить вкусные блины не так просто, как порой кажется. Легкими рецептами блинов с «ФАКТАМИ» поделилась кулинар из Узбекистана Лилия Ким.

— Лилия, Масленица в разгаре! Правда, посреди недели у хозяек не так много времени для готовки. Какие блины посоветуете тем, у кого времени совсем мало?

— Очень вкусные блины «Мгновение». Они готовятся моментально, легко переворачиваются, не рвутся и получаются нежными.

Блины «Мгновение» Ингредиенты: молоко — 2,5 стакана (700 мл);

яйцо — 2 шт.;

соль — ½ ч. л.;

сахар — 1 ст. л.;

сметана — 2 ст. л.;

растительное масло — 2 ст. л.;

пшеничная мука — 2 стакана (по 220 — 250 г). Приготовление: Взбить яйца венчиком, добавить соль, сахар, сметану, молоко, еще раз взбить, частями подсыпать просеянную муку, венчиком замесить негустое блинное тесто, добавить растительное масло. Разогреть сковородку. Выпекать блины на растительном масле. Готовые блинчики выложить на тарелку и подать к столу.

Блинчики «Мгновение» готовятся очень быстро

— Какие блины приготовить, если традиционными уже насытились?

— Например, картофельные.

Картофельные блины Ингредиенты: яйцо — 2 шт.;

картофельное пюре (средней консистенции) 200 г;

молоко — 300−330 мл;

мука — 150 г;

соль — ½ ч. л.;

сахар — 1 ч. л.;

растительное масло — 2−3 ст. л. Приготовление: Яйца слегка взбить с солью, сахаром, половиной молока и картофельным пюре.

Всыпать просеянную муку. Перемешать до однородного гладкого теста без комочков.

По частям добавить в тесто оставшееся молоко, хорошо перемешивая тесто венчиком. Тесто должно получиться немного гуще чем для обычных блинов.

Добавить в тесто растительное масло и перемешать.

Дать тесту настояться в течение 30 минут. Выпекать блины с двух сторон на хорошо разогретой, смазанной маслом сковороде до готовности.

Картофельные блины вкусные и сытные

— А еще можно приготовить блины с сыром и укропом, — говорит Лилия Ким.

Блины с сыром и укропом Ингредиенты: яйцо — 2 шт.;

теплое молоко — 1,5 стакана;

мука — 1 стакан;

твердый сыр, натертый на мелкой терке -150 г;

соль — 1 ч. л.;

сахар — 1 ч. л.;

разрыхлитель — 1 ч. л.;

растительное масло — 2 ст. л.;

небольшой пучок рубленой зелени. Яйца взбить миксером с солью и сахаром в крепкую пену, влить молоко, добавить муку и разрыхлитель, еще раз взбить. Сыр натереть. Укроп мелко порезать. Всыпать сыр и измельченную зелень, влить масло и еще раз хорошо перемешать венчиком. Если тесто густовато, добавить молока. Пожарить блинчики — и приятного аппетита!

Блины с сыром и укропом понравятся и взрослым, и детям

— А какие блины посоветуете приготовить на десерт?

— Маковые.

Маковые блины Ингредиенты: яйцо — 2 шт.;

теплое молоко — 200 мл;

теплая вода — 200 мл;

кипяток — 50 мл;

мука — 180 г;

сухой молотый мак — 3 ст. л.;

соль — 1 ч. л.;

сахар — 2 ст. л.;

разрыхлитель — ½ ч. л.;

растительное масло — 3 ст. л. Приготовление: Мак залить кипятком и оставить на 15 минут для набухания.

Яйца слегка взбить с солью и сахаром.

Добавить молоко и перемешать.

Всыпать просеянную муку с разрыхлителем и перемешать до однородного теста без комочков.

Добавить в тесто мак и воду. Хорошо перемешать венчиком. Оставить тесто на 30 минут для набухания.

Добавить в тесто растительное масло и перемешать.

Выпекать блины на хорошо разогретой, сухой или смазанной маслом тефлоновой сковороде с двух сторон до готовности.

Маковые блины к чаю – замечательная идея

— Слышала, что нежнейшими получаются блинчики на тесте с добавлением яблока.

— Это правда. Яблоко в блинах не ощущается, однако с ним они становятся пышными и нежными.

Яблочные блины Ингредиенты: яйцо куриное — 4 шт.;

молоко — 1 литр;

мука пшеничная — 500 г;

сахар — 1 ст. л.;

соль — щепотка;

растительное масло — 2 ст. л.;

яблоко — 1 шт. Яйца смешать с 1 столовой ложкой сахара и щепоткой соли. Добавить 2 стакана муки и тщательно перемешать. Постепенно, влить литр молока. Когда тесто готово, добавить 2 столовые ложки растительного масла. Дать тесту постоять и минут через пять добавить натертое без кожуры на крупной терке яблоко, размешать тесто, жарить блинчики с двух сторон как обычные тонкие блины, наливая половником на раскаленную сковороду и распределяя по всей поверхности.

Яблочные блины очень нежные

— Важно знать, что такие тонкие блинчики любят сильный жар, тогда они хорошо отходят от сковороды, — уточняет Лилия Ким.

— А какие блины у вас любимые?

— Дрожжевые. Они мягкие, рыхлые, пышные с многочисленным количеством пор.

Дрожжевые блины Ингредиенты: мука — 3−3,5 стакана (для тонких блинов 3, для толстеньких 3,5−4 стакана);

молоко — 3 стакана;

вода 1 стакан;

яйца — 3 шт;

дрожжи — 20 г свежих или 7 г сухих;

масло сливочное — 50−100 г;

сахар — 5 ст. л.;

соль — 0,5 ч. л. Для опары смешать стакан теплой воды, 1 ч. л. сахара, стакан муки, 7 г сухих дрожжей, хорошо перемешать, поставить подыматься.

Сливочное масло растопить и охладить до комнатной температуры.

Яйца разделить на желтки и белки. Желтки растереть добела с сахаром.

В подошедшую опару добавить масло, соль, желтки, перемешать. Добавить 2 стакана муки, хорошо перемешать тесто (чтобы не было комочков) и постепенно добавить 3 стакана молока. Поставить, чтобы подошло. Когда подойдет, перемешать и снова дать тесту подойти.

Когда тесто подошло в третий раз, белки взбить в крепкую пену, добавить в тесто, аккуратно перемешать. Снова оставить для подъема. В целом на приготовление теста у меня уходит 2 часа. Когда тесто подошло в четвертый раз, больше его не перемешивать. Сковороду хорошо прокалить, набирать тесто с самого дна, так что все пузырики подымаются вверх, и печь блины, как обычно.

Дрожжевые блины – настоящее объедение

— Какие главные секреты вкусных блинов?

— Жидкость в тесто для блинов нужно добавлять горячей, это повысит клейкость муки. Соль и сахар следует класть точно по рецепту, так как пересоленное тесто плохо бродит, и блин получается бледным. А от избытка сахара тесто становится твердым.

— Как сделать пышные оладьи?

— Кефир должен быть комнатной температуры. Молочная кислота и сода лучше взаимодействуют в теплой среде. После того, как тесто готово, дайте ему постоять при комнатной температуре минут 15. И самое главное — тесто перед жаркой перемешивать не нужно.

Лилия Ким ранее поделилась другими рецептами тонких блинов на молоке, кефире или сыворотке.

Рецептами необычных цветных блинов с «ФАКТАМИ» поделилась и кулинар Элла Иванова. Она открыла секрет, как сделать блинчики максимально тонкими и уменьшить в них количество калорий.

Фото из альбома Лилии Ким

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