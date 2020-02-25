В работе Facebook зафиксирован очередной сбой: что происходит

Наука и технологии

В работе Facebook 25 февраля наблюдается сбой. Об ошибках сообщают пользователи США и Европы. Столкнулись с проблемами в работе ресурса и жители украинских городов, в первую очередь Киева и Львова. Об этом сообщает сайт DownDetector.

Большинство жалоб касается «обнулившейся» ленты новостей: в ней не отображаются последние публикации от друзей и понравившихся страниц. Система реагирует на пользователя как на только что зарегистрировавшегося в соцсетях и предлагает ему добавить в список друзей и подписаться на страницы.

Другие жалобы касаются невозможности зайти в свой профиль, а для 18% стал недоступен основной сайт Facebook.

Напомним, прошлый масштабный сбой в Facebook, затронувший украинских пользователей, случился ровно месяц назад — 25 января.

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