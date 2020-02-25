Харви Вайнштейна срочно доставили из тюрьмы в больницу

Мир

Во вторник, 25 февраля, стало известно, что скандально известный кинопродюсер Харви Вайнштейн был доставлен из зала суда в Нью-Йорке в больницу вместо тюрьмы. Как уже сообщали «ФАКТЫ», 67-летний Вайнштейн был признан присяжными виновным в изнасиловании и сексуальном насилии. Судья Джеймс Берк распорядился немедленно отправить Харви за решетку, чтобы он там дожидался вынесения приговора. Берк намерен огласить свое решение о наказании для Вайнштейна 11 марта.

Однако машина скорой помощи, в которую охранники поместили продюсера, изменила маршрут. Вместо того, чтобы ехать в тюрьму на острове Рикерс, она прибыла в старейшую больницу в Нью-Йорке — медицинский центр Бельвью.

Газета The New York Daily News выяснила, что такое решение принял врач, находившийся рядом с Вайнштейном. Харви стал жаловаться на сильные боли в груди. Доктор обнаружил, что у продюсера резко подскочило давление.

Больница Бельвью была выбрана неслучайно. Это медицинское учреждение уже много лет обслуживает заключенных нью-йоркских тюрем. Там все предусмотрено для того, чтобы преступники не смогли сбежать.

Сообщается, что Вайнштейна поместили в одиночную палату, которая находится под круглосуточной охраной полиции. Продюсера не стали приковывать к койке, сочтя эту меру излишней. Адвокат Харви Донна Ротунно подтвердила журналистам, что ее клиент находится в больнице.

«С Харви все в порядке. Он невероятно сильный человек. И он знает, что борьба еще не окончена. Конечно, мы опротестуем вердикт присяжных. И сделаем это в самое ближайшее время», — заявила Ротунно.

Адвокат также добавила: «Харви выслушал вердикт как мужчина. У нас есть все шансы на победу. Проблема в том, что присяжные были изначально настроены против моего подзащитного. Во всем Нью-Йорке мы не смогли найти хотя бы одного присяжного, который не слышал бы у Вайнштейне. СМИ задолго до суда назвали его насильником и преступником. А он виноват лишь в том, что изменял своей жене…»

Очевидцы, присутствовавшие в зале суда во время оглашения вердикта, рассказывают, что Вайнштейн явно нервничал. Он был очень напряжен. Лицо покраснело. Услышав вердикт, Харви, обращаясь к Донне Ротунно, воскликнул: «Я невиновен! Я невиновен! Как такое могло произойти в Америке?!»

Затем он обмяк. Казалось, Вайнштейн не понимает, что происходит. Когда охранники подошли к нему, чтобы надеть наручники, Харви отпрянул. Он словно пытался спрятать от них свои руки. Охранники все же быстро справились с ним. Затем они подняли его со стула и повели к боковому выходу. Впервые с начала судебного процесса Вайнштейн шел, не опираясь на ходунки или костыли.

Это снова дало пищу для обвинений в симуляции. СМИ и соцсети подозревали Харви в том, что он давит на жалость. Вайнштейна привозили в суд в машине. Он долго вылезал из нее, помощники Ротунно помогали ему, давали ходунки, причем этих приспособлений было несколько, и продюсер менял их почти каждое заседание. Когда обвинения в симуляции появились впервые, Ротунно заявила, что в декабре 2019 года ее клиент перенес сложную операцию на спине. Он получил травму в августе 2019 года, попав под машину. Кроме того, подчеркнула адвокат, Вайнштейн много лет страдает от сахарного диабета, и это тоже негативно отразилось на состоянии его здоровья.

Сейчас многое зависит от врачей, которые наблюдают продюсера. Пока не ясно, останется он в больнице до оглашения приговора или все же будет отправлен в тюрьму, как распорядился судья.

Вайнштейну грозит тюремное заключение сроком до 29 лет. Присяжные признали его виновным в изнасиловании третей степени Джессики Манн. Такое преступление в штате Нью-Йорк наказывается лишением свободы сроком до четырех лет. Также продюсера признали виновным в сексуальном насилии в отношении Мими Хэйлей. Это преступление влечет за собой наказание в виде тюремного заключения сроком до 25 лет.

Вместе с тем Вайнштейну удалось таки избежать пожизненного заключения. Присяжные оправдали его по двум наиболее тяжким обвинениям. Они не признали вину продюсера в изнасиловании первой степени (жертвой считалась все та же Джессика Манн) и в особо жестоком сексуальном насилии в отношении Джессики Манн, Мими Хэйлей и Аннабеллы Шиорры.

Тем не менее, окружной прокурор Манхэттена Сайрус Вэнс приветствовал решение присяжных. Он назвал вердикт безусловной победой обвинения. «Решение присяжных по делу Вайнштейна наконец делает нашу систему достойной XXI столетия. Сегодня мы доказали, что изнасилование есть изнасилование. Оно является изнасилованием независимо от того, совершил его неизвестный на темной аллее или ваш интимный партнер. Это изнасилование независимо от того, кто является насильником — уголовник или человек, обличенный властью, пользующийся уважением и привилегиями. Это изнасилование независимо от того, когда о нем заявила жертва — через час, год или, возможно, вообще никогда. Это изнасилование даже при отсутствии вещественных доказательств, даже, если оно было совершено давным давно», — заявил окружной прокурор.

Напомним, впервые обвинения против Вайнштейна были выдвинуты в октябре 2017 года сразу несколькими известными актрисами.

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