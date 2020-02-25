Тотальные проверки предпринимателей в Украине: кому и к чему готовиться

Деньги

В последнее время государство существенно усиливает контроль за деятельностью украинских бизнесменов. В частности, вскоре контролирующие органы смогут проверять большинство финансовых операций, совершаемых предпринимателями, а докладывать о таких операциях теперь должны даже бухгалтеры. Но есть и другие новшества, которые коснутся всех предпринимателей занимающихся торговлей. С 26 марта 2020 вступает в силу Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования законодательства в сфере государственного рыночного надзора и контроля непищевой продукции».

Производители известных брендов жалуются, что многие образцы их продукции в Украине являются поддельными

«В соответствии с законом, органы рыночного надзора осуществляют плановые проверки характеристик продукции, размещенной на рынке, у распространителей и по цепочке поставки продукции, характеристики которой не соответствуют требованиям, определяют лицо, которое ввело в оборот такую продукцию (производителя или лицо, уполномоченное производителем, или импортера). В связи с этим, предприятия обязаны предоставлять по запросу органов рыночного надзора документацию, позволяющую идентифицировать субъекта хозяйствования, который поставил им соответствующую продукцию», — говорится в официальном сообщении на сайте Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпродпотребслужбы).

В ведомстве сообщили, что уже зафиксировано большое количество случаев, когда производитель продукции не может быть идентифицирован территориальными органами. По словам чиновников Госпродпотребслужбы, производители известных брендов постоянно жалуются, что якобы многие образцы их продукции в Украине являются поддельными или не соответствуют требованиям качества.

Для борьбы с этим явлением и был принят новый закон, предусматривающий: если распространители продукции предоставили документацию, которая позволяет идентифицировать поставщика (причем за реализацию продукции, не соответствующей требованиям), они не будут привлекаться к ответственности. Однако если таких документов не будет, то предпринимателю грозит серьезный штраф.

«Закон распространяется на весь спектр продукции, которая размещается на рынке и доступна рядовому потребителю»

О том, как будет работать новый закон и чего ждать украинским предпринимателям, «ФАКТАМ» рассказала советник юридической фирмы «Ильяшев и Партнеры» Ольга Стефанишина.



— Как изменение законодательства в сфере государственного рыночного надзора отразится на деятельности бизнеса?

— В первую очередь следует отметить, что изменения в законодательство направлены на продолжение имплементации правовых норм Европейского союза в рамках обязательств Украины по Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС относительно общих требований к безопасности продукции, требований к аккредитации и системе рыночного надзора. Эти изменения лишь дополняют действующее законодательство в сфере рыночного надзора.

По нашему мнению, говорить о том, насколько отразиться вступление в силу этих изменений, рано, поскольку вся система рыночного надзора, несмотря на обширную систему регулирования, функционирует достаточно эпизодично. Система рыночного надзора работает по принципу плановых и внеплановых проверок, а производители сами несут ответственность за контроль качества продукции. В свою очередь на этапе получения производителем сертификата соответствия стандартам цепочка контроля заканчивается.

Таким образом, на рынке создаются условия для неестественного разрыва в ценах на один и тот же вид продукции. Это связанно с тем, что некоторые производители, пользуясь отсутствием реальной системы контроля безопасности размещения на внутреннем рынке продукции, не тратятся на сертификацию и тестирование, подтверждение соответствия техническим регламентам, что, соответственно, уменьшает стоимость их продукции, создавая несправедливые конкурентные преимущества перед добросовестными производителями. Такая ситуация усугубляется еще и тем, что Украина, имплементировав практически все законодательство ЕС в сфере контроля качества непищевой продукции, даже не приступила к процедуре взаимного признания такого контроля с Евросоюзом, хотя это и предусмотрено Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС. В свою очередь производители, которые сознательно придерживаются законодательства в сфере контроля качества непищевой продукции, с одной стороны, страдают от искажения конкуренции на внутреннем рынке, а с другой — не могут свободно конкурировать в Евросоюзе.

Сам закон, наоборот, предусматривает более четкий и предсказуемый механизм планирования мероприятий рыночного надзора, детальные требования к государственным органам относительно осуществления внеплановых проверок. В частности, закон более четко закрепляет принцип территориальности мероприятий рыночного надзора, что, в свою очередь, уменьшает риск так называемых «проверок из центра» и оставляет за субъектом экономической деятельности право не допускать к проверке при отсутствии всех необходимых документов, а также не предоставлять для проверки продукцию, которая не предусмотрена планом проверки.

— О каких товарах в первую очередь идет речь?

— Речь идет обо всем спектре продукции непищевого назначения. Это радиооборудование, бытовая техника, в том числе холодильники, кондиционеры, посудомоечные и стиральные машины, моющие средства, игрушки, электрическое оборудование, даже локомотивы, текстильные волокна, водонагревательные приборы, такие как котлы и бойлеры. В общем, весь спектр продукции, которая размещается на рынке и доступна рядовому потребителю.

«За неправильное хранение продукции — штраф от 34 до 68 тысяч гривен»

— Какие санкции предусмотрены за нарушения, выявленные в сфере государственного рыночного надзора и контроля непищевой продукции?

— Безусловно, предусмотрены и стандартные санкции в виде штрафов для производителей. Для продукции, которая несет серьезный риск, — 6 тысяч не облагаемых налогом минимальных доходов граждан (НМДГ), или 102 тысячи гривен, и 20 тысяч НМДГ (340 тыс грн) — при повторном нарушении в течение одного-трех лет. Для продукции, которая не соответствует требованиям, — 3 тысячи НМДГ (51 тыс. грн) и 6 тысяч НМДГ (102 тыс. грн) — при повторном нарушении в течение одного-трех лет.

Также предусматриваются штрафные санкции для реализаторов продукции. В частности, за неправильное хранение — в размере от 2 до 4 тысяч НМДГ (34−68 тыс. грн). Вместе с тем нужно осознавать, что в понимании закона несоответствие требованиям законодательства, стандартам или техническим регламентам эквивалентно признанию продукции такой, которая составляет опасность для жизни и здоровья потребителя.

В связи с этим на ряду с традиционными санкционными механизмами органы рыночного надзора могут принимать решение о приостановлении таможенного оформления продукции, полного или частичного изъятия ее из оборота на внутреннем рынке Украины.

Такой подход также заимствован из европейской системы контроля и предусматривает так называемую солидарную ответственность за контроль качества продукции — как со стороны самого производителя и реализатора, так и со стороны уполномоченных государственных органов.

Одним из наиболее существенных последствий нарушения требований относительно безопасности непищевой продукции является, в долгосрочной перспективе, внесение данных о компании в Интегрированную систему государственного контроля, которая является публичной и содержит данные о результатах всех проверок и, соответственно, примененных санкциях.

— Как подобный государственный контроль работает в развитых странах?

— Тут в первую очередь следует отметить, что обязательства относительно формирования и внедрения системы технического регулирования и рыночного контроля являются обязательными для всех членов Всемирной торговой организации (ВТО) и регулируются отдельным документом — Соглашением о технических барьерах в торговле. Максимальная унификация таких процедур стандартизации и государственного контроля позволяет еще больше либерализовать торговлю и снимать технические барьеры при движении товаров через территории государств-членов ВТО. Соответственно, все национальные системы стандартизации и государственного контроля базируются на обозначенных выше обязательствах в рамках ВТО.

Система контроля качества продукции, которая действует в ЕС, считается одной из самых строгих, но одновременно и самой надежной. Фактически маркировка продукции в соответствии с европейскими требованиями является «безвизом» для реализации продукции на рынках других стран и неоспоримой гарантией качества.

В Украине, как и в ЕС, системы стандартизации и рыночного надзора — часть государственной политики. Все законодательство Украины в сфере госконтроля пищевой и непищевой продукции, принятое за последние 10 лет, базируется на праве ЕС. Даже технические требования к продукции в рамках Евразийского союза, членами которого являются и страны, которые не входят в ВТО, в большей степени совпадают с требованиями Евросоюза.

Стоит напомнить, что, согласно недавно принятым парламентским монобольшинством законам, вскоре любые операции по продаже товаров или услуг подлежат учету с помощью кассовых аппаратов или других регистраторов расчетных операций, в том числе программных. Часть положений этих законов вступила в силу сразу после опубликования, часть заработает в апреле 2020 года, еще часть — 1 октября 2020 года и 1 января 2021-го. Постепенно использование регистраторов расчетных операций станет обязательным для всего малого бизнеса с оборотом более миллиона гривен в год, включая тех, кто платит единый налог.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter