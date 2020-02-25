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Россияне устроили мерзкую провокацию на выставке, посвященной матерям погибших на Донбассе бойцов
Россияне в Праге пытались сорвать выставку, организованную украинскими волонтерами. Выставка «Мы. Мамы. Сильные» была посвящена матерям украинских героев, погибших на Донбассе.
Кроме фотопортретов, на Староместской площади Праги присутствовали еще и сами матери погибших, а также девушки-волонтеры. Россияне, пришедшие на выставку, пытались оскорбить память героев, называли организаторов «клоунами» и «больными людьми».
Судя по всему, представителей РФ задел лозунг, под которым проходила выставка «Россия, руки прочь от Украины».
Увидев надпись о Майдане и фотографии Героев Небесной Сотни, российские гости тут же решили пересказать услышанное из кремлевских пропагандистских фильмов.
Военный волонтер Юлия Толмачева рассказала, что один из агрессивно настроенных посетителей попытался разбить телефон. «Выбивать у меня телефон, оскорблять не только нас, а и чехов, поддерживающих Украину, это все, на что они были способны. Но мы выстояли, мы победим», — уверена организатор.
Напомним, ранее россияне устроили провокацию против Владимира Зеленского во время поездки украинского президента в Латвию.
Фото Юлия Толмачева/Facebook
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