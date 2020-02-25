- 08:14 Ким Кардашьян избила сестру
- 08:06 Препарат против коронавируса начали тестировать на людях
- 07:41 В черном платье и серебристых туфлях: Кейт Миддлтон посетила с мужем театр
- 07:40 ЕСПЧ отклонил апелляцию Украины по закону о люстрации: в Минюсте сделали важное заявление
- 07:40 «Дарница» в 2019 году сохранила лидерство по количеству проданных лекарств
- 07:30 Опасно выбирать компанию по очень яркой и агрессивной рекламе, — эксперт
- 07:29 Блины «Мгновение» на Масленицу: самый быстрый рецепт
- 07:29 Чтобы легче было худеть, нельзя тренироваться и сидеть на диете каждый день
- 07:18 «Бавария» второй раз в сезоне унизила соперника в Лондоне: хроника и видеообзор матча Лиги чемпионов
- 07:14 Дождь и снег: какой будет погода до конца недели
- 07:13 «Лион» — «Ювентус»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
- 07:01 Тотальные проверки предпринимателей в Украине: кому и к чему готовиться
Опасно выбирать компанию по очень яркой и агрессивной рекламе, — эксперт
Компания ШвидкоГроші, которая успешно работает на рынке кредитования уже почти 10 лет, делится советами — на что обращать внимание и как оформлять отношения с МФО, когда вам нужна финансовая поддержка.
«Когда человеку нужен быстрый кредит, то очень важным моментом является правильный выбор компании — где наиболее лояльные условия возврата и меньше угроза стать объектом преследования коллекторов. Условия в компаниях такого рода более-менее одинаковые. Да, существуют разные акции на первый кредит или на последующие, но в итоге клиент все равно платит похожие деньги за услугу, — рассказывает директор ШвидкоГроші Александр Холод. — Опасно выбирать компанию по очень яркой и агрессивной рекламе — можно получить сыр в мышеловке. Важно доверять тем игрокам, которые давно на рынке».
По его словам, есть много молодых компаний, которые качественно работают, но проверка временем все-таки очень важна. Если люди приходят в МФО много раз — это и есть доказательство ее качества и успешности.
Александр Холод рекомендует обращать внимание на компании, которые:
- дорожат своей репутацией;
- имеют канал обратной связи;
- слышат клиентов;
- готовы идти на переговоры и даже реструктуризацию.
Холод подчеркнул, что при получении кредита в финкомпании обязательно нужно обращать внимание на договор, внимательно изучить его.
«Как минимум, человек должен найти компанию, где этот договор понятный и небольшой. Как правило, люди спешат, и выдача быстрого кредита сопровождается определенным уровнем доверия, который формируется между клиентом и компанией, — говорит Александр Холод. — Тем не менее всегда нужно проверить ваши данные в договоре и сумму, которую вы берете. Обратите внимание на сумму к возврату и дату, а также, совпадают ли условия с теми, которые вам озвучили при консультации, с прописанными в документе».
В ШвидкоГроші советуют не доводить ситуацию с кредитом до того момента, когда начинают звонить коллекторы. Качественный коллекшн работает по такому принципу — нужно вернуть деньги и при этом сохранить клиентские отношения.
«Очень много наших клиентов закрывают задолженность на начальном этапе с помощью переговоров и поиска оптимального решения. После такой ситуации клиент остается доволен и при необходимости обращается к нам еще», — резюмирует Александр Холод.
Напомним, ранее «ФАКТЫ» рассказывали, как коллекторы устроили настоящий террор нардепу прошлого созыва Игорю Мосийчуку и его семье, а также терроризировали близких главного редактора «ФАКТОВ» Александра Швеца, хотя никаких кредитов в его семье никто не брал.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Лекарства так подорожали, что скоро их впору будет дарить друг другу на Новый год.