Опасно выбирать компанию по очень яркой и агрессивной рекламе, — эксперт

Деньги

Компания ШвидкоГроші, которая успешно работает на рынке кредитования уже почти 10 лет, делится советами — на что обращать внимание и как оформлять отношения с МФО, когда вам нужна финансовая поддержка.

«Когда человеку нужен быстрый кредит, то очень важным моментом является правильный выбор компании — где наиболее лояльные условия возврата и меньше угроза стать объектом преследования коллекторов. Условия в компаниях такого рода более-менее одинаковые. Да, существуют разные акции на первый кредит или на последующие, но в итоге клиент все равно платит похожие деньги за услугу, — рассказывает директор ШвидкоГроші Александр Холод. — Опасно выбирать компанию по очень яркой и агрессивной рекламе — можно получить сыр в мышеловке. Важно доверять тем игрокам, которые давно на рынке».

По его словам, есть много молодых компаний, которые качественно работают, но проверка временем все-таки очень важна. Если люди приходят в МФО много раз — это и есть доказательство ее качества и успешности.

Александр Холод рекомендует обращать внимание на компании, которые:

дорожат своей репутацией;

имеют канал обратной связи;

слышат клиентов;

готовы идти на переговоры и даже реструктуризацию.

Холод подчеркнул, что при получении кредита в финкомпании обязательно нужно обращать внимание на договор, внимательно изучить его.

«Как минимум, человек должен найти компанию, где этот договор понятный и небольшой. Как правило, люди спешат, и выдача быстрого кредита сопровождается определенным уровнем доверия, который формируется между клиентом и компанией, — говорит Александр Холод. — Тем не менее всегда нужно проверить ваши данные в договоре и сумму, которую вы берете. Обратите внимание на сумму к возврату и дату, а также, совпадают ли условия с теми, которые вам озвучили при консультации, с прописанными в документе».

В ШвидкоГроші советуют не доводить ситуацию с кредитом до того момента, когда начинают звонить коллекторы. Качественный коллекшн работает по такому принципу — нужно вернуть деньги и при этом сохранить клиентские отношения.

«Очень много наших клиентов закрывают задолженность на начальном этапе с помощью переговоров и поиска оптимального решения. После такой ситуации клиент остается доволен и при необходимости обращается к нам еще», — резюмирует Александр Холод.

Напомним, ранее «ФАКТЫ» рассказывали, как коллекторы устроили настоящий террор нардепу прошлого созыва Игорю Мосийчуку и его семье, а также терроризировали близких главного редактора «ФАКТОВ» Александра Швеца, хотя никаких кредитов в его семье никто не брал.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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