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Умер бывший президент Египта Хосни Мубарак

13:25 25 февраля 2020 123
Хосни Мубарак
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

В возрасте 91 года скончался бывший президент Египта Хосни Мубарак. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на египетские СМИ.

Мубарак, начинавший карьеру в качестве военного летчика, руководил страной с 1981 по 2011 год. При его правлении Египет начал играть ведущую роль в поисках мирного решения ближневосточного конфликта и наладил отношения с Израилем. Однако главу державы критиковали за коррупцию и подавление политических оппонентов.

В конце января 2011 года в Египте начались массовые манифестации против 30-летнего режима Мубарака. После вынужденной отставки Хосни Мубарак с семьей находился под домашним арестом.

9 мая 2015 года экс-президент был приговорен к трем годам лишения свободы за присвоение 125 млн египетских фунтов (около 14 миллионов долларов), выделявшимися на ремонт президентских дворцов и резиденций.

2 марта 2017 года кассационный суд Египта снял с бывшего главы государства все обвинения в причастности к гибели демонстрантов в дни январской революции 2011 года. Он вышел на свободу после шестилетнего заключения.

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