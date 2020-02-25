Угощение блинами и сжигание самого большого чучела в Украине: где в Киеве отметить Масленицу

Украина

В Национальном музее народной архитектуры и быта по традиции (уже более 20 лет) будут праздновать Масленицу. В выходные — 29 февраля и 1 марта (суббота-воскресенье) — намечены народные гулянья, во время которых покажут древний обычай, связанный с языческим божеством Колодием. В период Масленицы прощаются с зимой и призывают весну.

— Наши обычаи зародились еще в дохристианскую эпоху, — рассказала «ФАКТАМ» Инна Куклина, руководитель отдела народного творчества Национального музея архитектуры и быта Украины. — В этом году «Масницю» (от украинского слова «масний» — жирный) отмечаем с 24 февраля по 1 марта. В старину было заведено на протяжении целой недели гостевать у родственников, соседей, кумовьев — так проводили последние денечки перед Великим постом. Масленица связана с древним божеством Колодием. «Колодий» — первый весенний праздник, который пришел к нам из седой старины, когда наши предки верили в силы природы, почитали своих божеств и создавали традиции. Как отмечали праздник в древности, какие обычаи соблюдали и что дошло до наших дней, можно увидеть в Пирогово. Один из старинных обрядов — «нянчить и растить колодку», цеплять колодку родителям парубков, которые не обзавелись парой, «наказывать» так и слишком избирательных девчат. Всю Масленую неделю наши предки гуляли и в конце праздника — в Прощеное воскресенье — просили прощения у окружающих, чтобы войти в пост с чистой душой. Масленицу отмечают на рубеже зимы и весны. Весну зазывали, а зиму отпугивали песнями, криками, шумными гуляньями.

Наши предки любили вкусно поесть и умели веселиться. Женщины на Масленицу освобождалась от основных домашних дел (их перекладывали на плечи мужчин), но еду все же приходилось готовить. На столе в каждой хате на этой неделе (ее называли «сыропустной», «белой», «бабской») были молочные блюда, особым уважением пользовались вареники. На Слобожанщине, к примеру, готовили и блины с творогом, и многое другое на основе молочных продуктов. На праздник было много еды, среди которой особую популярность заслужили вареники с маслом и сметаной. Вареники и блины служили символами — своего рода украинскими «инь» и «янь»: напоминая Луну и Солнце, символизировали супружескую пару (хозяйку и хозяина). Солнце в нашей культуре — это еще и ожидание весны.

На Масленицу обычно устраивали праздничное веселье: зимы были снежные, поэтому катались на санях, в которые впрягали лошадей — эта забава была частью праздничной недели.

В ближайшие выходные в музее можно окунуться в атмосферу праздника. Приглашены фольклорные коллективы, которые знают и доносят до нынешнего поколения красоту и смысл украинских обрядов. А гулять на улицах Пирогово начнут с 13:00. Женщины будут «вязать колодку» молодежи, развлекаться с песнями и прибаутками. Ожидаются выступления ансамблей из Черкасской, Киевской, Житомирской, Хмельницкой, Сумской, Черниговской, Ровенской, Винницкой областей. На празднике можно будет стать участником народных забав по перетягиванию каната, сбиванию колоды, взять уроки исполнения народных танцев, поучаствовать в конкурсах, послушать исполнение молодых талантов.

В воскресенье, 1 марта, наступит черед следующего обряда — очищения огнем: в 16:00 торжественно сожгут символ зимы — «кострубатого діда».

Для взрослых цена билета — 50 гривен (для студентов, подростков, пенсионеров — 30 гривен), малыши до 7 лет входят бесплатно, для старших детей — 15 гривен.

В то же время в выходные целый день горожане могут гулять на ВДНХ ( 10:00—22:00 , проспект Глушкова, 1), где обещают танцы, песни, концерт поп-исполнителей, блины, пятиметровое чучело зимы, каток, тюбинговые горки. Вход свободный.

А в Парке «Феофания» (улица Академика Лебедева, 32), как и в Пирогово, в субботу и воскресенье начало праздника с 13:00. Гостей ждут развлечения для людей разного возраста: аттракционы, концертная программа, хороводы вокруг костра. Анимационная программа для маленьких посетителей, мастер-классы в теплом домике. Угощения блюдами украинской кухни: блины и вареники с разными начинками, еда-гриль, травяной чай. Вход на праздник свободный, в парк — 30 грн (действуют скидки на вход для льготных категорий населения).

В парке «Киевская Русь» (Копачев, Обуховский район Киевской области), 29 февраля — 1 марта (начало с 13:30). Масленицу будут праздновать с соблюдением древних традиций — яркая программа с огненным шоу (суббота), катание на лошадях, конное шоу, игры и конкурсы. Угощение разнообразное, в том числе и блины со всевозможными наполнителями. Здесь обещают сжечь самое большое в Украине чучело Масленицы. Вход для взрослых — 250 гривен, для пенсионеров и студентов — 150 гривен, для школьников — 80 гривен (дошкольники входят свободно).

В «Мамаевой слободе» (улица Донца, 2) на праздник ждут гостей с 12:00 и до вечера. В поселении празднуют Колодий по-казацки, предложат вареники, сырники, блины, бабки, запеченные яблоки с творогом, хмельные и горячие напитки — медовухи, вишняк, аналог казацкого глинтвейна, обещают музыкальные номера и трюки на лошадях. Будет открыта и ярмарка сувениров от ремесленников. Вход для взрослых — 120 гривен, для школьников, студентов и пенсионеров— 100 гривен, для других льготников — бесплатный.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, какие блины с начинками можно приготовить на Масленицу. Легкими рецептами поделилась кулинар из Кривого Рога Элла Иванова.

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