- 15:19 В "Украинском Кибер Альянсе" подтвердили связь обысков с Гретой Тунберг
- 15:08 Нужно больше запретов: в Госдуме РФ выступили против татуировок
- 14:46 Пьяные лицеистки устроили жуткий погром на кладбище ради забавы
- 14:35 В Турции экстренно сел самолет из Ирана из-за подозрения на коронавирус у пассажира
- 14:30 «Вульгарненько для мамочки троих деток»: голую Снежану Бабкину заклевали в сети
- 14:20 Протесты в Новых Санжарах не испугали: в МИД рассказали о желающих эвакуироваться из Китая украинцах
- 14:14 Забрал деньги и личные вещи: «работа» ушлого вора в киевском кафе попала на видео
- 14:10 Угощение блинами и сжигание самого большого чучела в Украине: где в Киеве отметить Масленицу
- 13:59 В Луцке посреди улицы расстреляли собаку
- 13:56 Планируйте день правильно: гороскоп на 26 февраля для всех знаков зодиака
- 13:51 Зеленский угрожает оставить министров без зарплат: что произошло
- 13:40 Уснул за рулем: в Кременчуге патрульный устроил ДТП
В Турции экстренно сел самолет из Ирана из-за подозрения на коронавирус у пассажира (фото, видео)
В Турции совершил экстренную посадку самолет из Ирана. У пассажира заподозрили заражение китайским коронавирусом СOVID-19. Уже после приземления подозрительные симптомы выявлены у 17 человек на борту.
Лайнер выполнял рейс из Тегерана в Стамбул, но после того, как стало известно о внештатной ситуации, было решено сажать самолет в Анкаре. После посадки самолета в салон поднялись медработники, чтобы обследовать новоприбывших.
На борту находились 132 пассажира. У 17 из них была зафиксирована повышенная температура. Из указанных семнадцати туристов большинство — 12 человек — посещали иранский город Кум, где зафиксирована вспышка коронавируса.
Все пассажиры и экипаж будут отправлены на 14-дневный карантин. Пациентов на обсервацию примет больница Анкары.
Напомним, в Иране официально было зафиксировано 16 смертельных случаев после заражения коронавирусом. Неофициально говорят о десятках умерших. Турция активно вывозит своих граждан из страны.
Фото hurriyet.com.tr
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
– Мама, купи собачку. – Нет! – Ну купи... – Я же тебе сказала: продай ее кому-нибудь другому.