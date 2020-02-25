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В Турции экстренно сел самолет из Ирана из-за подозрения на коронавирус у пассажира (фото, видео)

14:35 25 февраля 2020 288
самолет
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

В Турции совершил экстренную посадку самолет из Ирана. У пассажира заподозрили заражение китайским коронавирусом СOVID-19. Уже после приземления подозрительные симптомы выявлены у 17 человек на борту.

Лайнер выполнял рейс из Тегерана в Стамбул, но после того, как стало известно о внештатной ситуации, было решено сажать самолет в Анкаре. После посадки самолета в салон поднялись медработники, чтобы обследовать новоприбывших.

На борту находились 132 пассажира. У 17 из них была зафиксирована повышенная температура. Из указанных семнадцати туристов большинство — 12 человек — посещали иранский город Кум, где зафиксирована вспышка коронавируса.

самолет

Все пассажиры и экипаж будут отправлены на 14-дневный карантин. Пациентов на обсервацию примет больница Анкары.

больница

Напомним, в Иране официально было зафиксировано 16 смертельных случаев после заражения коронавирусом. Неофициально говорят о десятках умерших. Турция активно вывозит своих граждан из страны.

Фото hurriyet.com.tr

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