В Украине падают цены на топливо: как это связано с эпидемией коронавируса

Деньги

В последнее время водители, чьи автомобили оборудованы газовыми установками, приятно удивляются. Уже второй месяц стоимость сжиженного газа на автозаправках постоянно снижается. Стоимость других видов горючего тоже опускается, но довольно медленно. По стоянию на 25 февраля средняя по Украине стоимость литра бензина А-95 составляет 26,5 грн, дизельного топлива — 25,92 грн, а сжиженного газа, — 11,15 грн. Как оказалось, что нынешняя ситуация связана не только с внутренними факторами, но также с эпидемией коронавируса.

«Главная причина снижения розничных цен на сжиженный газ — это избыток данного топлива на рынке, — рассказал «ФАКТАМ» директор «Консалтинговой группы А-95» Сергей Куюн. — Сейчас, в зимний сезон, потребление топлива традиционно низкое, а предложение на рынке высокое. При этом трейдеры имеют долгосрочные договоры со своими поставщиками и обязаны выкупать оговоренные оптовые объемы сжиженного газа. Это приводит к затоваренности рынка. А для того, чтобы реализовать свой товар быстрее, чем конкуренты, розничные продавцы постепенно снижают цены.

Кроме того, мы видим, что из-за проблем с коронавирусом падают мировые цены на нефть и нефтепродукты. Все эти факторы вместе и приводят к снижению розничных цен в Украине. Просто одни виды горючего дешевеют быстрее, а другие медленнее. Поэтому и прогнозировать, какими будут цены на заправках в следующем месяце, очень сложно.

Кстати, довольно неоднозначная ситуация сложилась в Украине с дизельным топливом. С одной стороны, мы сейчас видим, что есть потенциал для снижения стоимости литра приблизительно на гривню. Но с другой стороны, есть проблемы с поставками этого топлива. Второй месяц подряд продолжается конфликт белорусов с россиянами относительно поставок нефти в Беларусь. Соответственно, поставки белорусских нефтепродуктов на наш рынок сильно упали. Пока что, благодаря накопленным ранее запасам, дефицит дизтопллива нам не грозит. Но если этот конфликт будет продолжаться, а белорусские заводы не увеличат производство и поставки дизтоплива в Украину, то может возникнуть нехватка горючего на наших АЗС. А значит, розничная стоимость дизтоплива будет не снижаться, а, наоборот, повышаться.

С бензином же ситуация абсолютно стабильная. Объемы его потребления сейчас очень низкие. Его довольно много производится внутри страны, да и проблем с поставками бензина из-за рубежа не наблюдается", — отметил Куюн.

Стоит отметить, что об угрозах для мировой экономики, связанных с распространением коронавируса, предупреждают и в Международном валютном фонде. Как заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева распространение вируса COVID-19 нарушило экономическую деятельность в Китае и создало чрезвычайную ситуацию во всем мире.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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