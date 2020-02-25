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Аферисты продавали должность главы Житомирской ОГА за 1,5 миллиона долларов

19:18 25 февраля 2020 81
Аферисты продавали должность главы Житомирской ОГА за 1,5 миллиона долларов
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Офис Генерального прокурора совместно с СБУ и Национальной полицией задержали злоумышленников, которые пытались «продать» должности глав Житомирской и Николаевской областной администрации. Ранее сообщалось о задержании «друга» президента Зеленского, спикера Разумкова и главы Офиса Президента Богдана, который за вознаграждение гарантировал назначение на руководящую должность.

Содействие в назначении главой Житомирской ОГА преступная группировка оценила в 1,65 млн долларов США, тогда как аналогичная «услуга» по получению поста главы Николаевской областной администрации стоила уже 3,1 млн долларов.

Злоумышленников задержали «на горячем» — при получении первой части взяток в размере 550 тысяч долларов США и 350 тысяч долларов США соответственно.

Каждый из задержанных ссылался на наличие у него «связей» в Офисе президента Украины. Теперь им инкриминируют мошенничество (часть 4 статьи 190 Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об открытии уголовного производства, сообщили в пресс-службе Офиса Генерального прокурора.

Напомним, в ноябре 2019 года ГПУ совместно с СБУ разоблачили лиц, которые обманом пытались получить средства в евро за содействие в назначении на высокопоставленную политическую должность.

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