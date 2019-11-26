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Происшествия

В Киеве разоблачили аферистов, продававших «высокую должность» за 1,5 миллиона евро

20:03 26 ноября 2019 90
Евро
Инф. «ФАКТОВ»

Во вторник, 26 ноября, ГПУ совместно с СБУ разоблачили лиц, которые обманом пытались получить 1,5 млн евро за содействие в назначении на высокопоставленную политическую должность. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Злоумышленников задержали при получении части взятки — 750 тыс. евро. Решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении и избрании меры пресечения.

Напоминаем, что Высший антикоррупционный суд отправил руководителя одного из главных департаментов Офиса президента Украины Светлану Кондзелю под круглосуточный домашний арест. Она подозревается в получении взятки — задержание произошло в Офисе президента.

Ранее сообщалось о задержании «друга» президента Зеленского, спикера Разумкова и главы Офиса Президента Богдана, который за вознаграждение гарантировал назначение на руководящую должность.

Правоохранители также задержали группу вымогателей, представлявшихся доверенными лицами президента Владимира Зеленского, — они требовали 570 тысяч долларов взятки за назначение на руководящую должность в Госконцерне «Укроборонпром».

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