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Происшествия

Полицейский из Киева устроил ДТП в Мариуполе: есть пострадавшие (фото)

21:05 25 февраля 2020 41
Полицейский из Киева устроил ДТП в Мариуполе: есть пострадавшие (фото)
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Сотрудник Управления патрульной полиции Киева совершил ДТП в Мариуполе — управляя служебным автомобилем Volkswagen Crafter, он совершил столкновение с Volkswagen Touareg. Напомним, в Кременчуге автомобиль Renault Duster патрульной полиции Полтавской области столкнулся с троллейбусом.

В результате ДТП получила телесные повреждения пассажирка автомобиля Volkswagen Crafter.

На месте ДТП

Инцидент произошел 25 февраля, сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по признакам совершения уголовного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 286 Уголовного Кодекса («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами»). Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 200 до 500 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до 2 лет, или арест на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 3 лет, с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.

Проводятся первоочередные следственные действия.

Процессуальное руководство досудебным расследование осуществляет прокуратура Донецкой области.

Ранее сообщалось, что в Одесской области пьяный полицейский не справился с управлением мотоциклом на повороте и попал в аварию, в которой погиб его пассажир.

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