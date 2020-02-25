- 21:29 Глядя на позицию украинской власти, в Европе не понимают, почему они должны считать Россию агрессором, — Зеркаль
- 21:08 Где смотреть онлайн «Челси» — «Бавария»: расписание трансляций матча Лиги чемпионов
- 21:05 Полицейский из Киева устроил ДТП в Мариуполе: есть пострадавшие
- 20:57 Где смотреть онлайн «Наполи» — «Барселона»: расписание трансляций матча Лиги чемпионов
- 20:37 Протесты в Новых Санжарах: полиция опровергла сообщение об арестах и завела еще одно дело
- 20:29 «Наполи» – «Барселона»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
- 20:06 Коронавирус распространяется по Европе: из Италии инфекция попала в Швейцарию и Румынию
- 20:04 Одессе грозит потоп: ураган «Юлия» повредил Хаджибеевскую дамбу
- 20:04 "Сколько можно плакать?": солистка Go_A рассказала о нашумевшей песне для "Евровидения"
- 20:02 Изменения в конституцию России — это завещание Путина о том, что Крым нельзя отдавать, — Зеркаль
- 20:02 «Челси» — «Бавария»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
- 19:33 Аэропорт «Киев» вслед за «Борисполем» ввел спецпроцедуру для рейсов из Италии
Полицейский из Киева устроил ДТП в Мариуполе: есть пострадавшие (фото)
Сотрудник Управления патрульной полиции Киева совершил ДТП в Мариуполе — управляя служебным автомобилем Volkswagen Crafter, он совершил столкновение с Volkswagen Touareg. Напомним, в Кременчуге автомобиль Renault Duster патрульной полиции Полтавской области столкнулся с троллейбусом.
В результате ДТП получила телесные повреждения пассажирка автомобиля Volkswagen Crafter.
На месте ДТП
Инцидент произошел 25 февраля, сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.
В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по признакам совершения уголовного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 286 Уголовного Кодекса («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами»). Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 200 до 500 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до 2 лет, или арест на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 3 лет, с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.
Проводятся первоочередные следственные действия.
Процессуальное руководство досудебным расследование осуществляет прокуратура Донецкой области.
Ранее сообщалось, что в Одесской области пьяный полицейский не справился с управлением мотоциклом на повороте и попал в аварию, в которой погиб его пассажир.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
С нашей медициной любая мать, вырастившая двоих, а то и троих детей, может автоматически получить диплом педиатра.