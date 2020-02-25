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Уснул за рулем: в Кременчуге патрульный устроил ДТП (фото)
Во вторник, 25 февраля, в Кременчуге, автомобиль Renault Duster патрульной полиции Полтавской области столкнулся с троллейбусом. Ранее в Хмельницком задержали преступников, которые представлялись полицейскими.
Издание «Полтавщина» сообщает, что служебный автомобиль патрульных врезался в троллейбус сзади.
«Инспектор, сидевший за рулем, уснул. Он дежурил вторые сутки. На заднем сиденье патрульного авто сидели еще двое инспекторов», — уточнили подробности происшествия в патрульной полиции Кременчуга.
Полицейские, которые находились на заднем сиденье, получили травмы, их забрала «скорая помощь».
Опубликованы фото с места ДТП:
Ранее сообщалось, что в Одесской области пьяный полицейский не справился с управлением мотоциклом на повороте и попал в аварию, в которой погиб его пассажир.
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