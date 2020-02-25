Полиция рассказала подробности аферы, в которой подозревают сына экс-главы Конституционного суда

Происшествия

Полиция сообщила, как вышла на преступную группировку, организовавшую переправку в Украину автомобилей из Европы по поддельным документом. Напомним, в причастности к преступной деятельности подозревают сына эк-главы Конституционного суда Украины.

Правоохранители установили 56 фактов преступной деятельности аферистов, а общая сумма причиненного ими ущерба оценивается в более чем 4 миллиона евро.

Организатором группы оказался 40-летний житель Закарпатья, который действовал совместно с сообщниками.

Участники преступной группы оформляли на себя и на подставных лиц, в т. ч. представителей частных отечественных и иностранных предпринимателей, на территории стран ЕС (Польша, Нидерланды, Чехия и другие) договора долгосрочной аренды — лизинг — на транспортные средства.

Затем, используя коррумпированные связи в правоохранительных органах, заговорщики проводили автомобили через таможенный контроль и регистрировали их в сервисных центрах МВД Украины. Клиентами автомошенников были лица, не знакомые с происхождением иномарки, но желающие приобрести авто VIP-класса по заниженной цене.

Начиная с 2017 года, злоумышленники обманули десятки иностранных организаций, которые, не дождавшись выплат по лизингу, сообщили об этом правоохранительные органы. Автомобили же были объявлены в международный розыск.

25 февраля полиция провела 80 санкционированных обысков по делу на территории Киева, Львова, Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Львовской, Киевской, Одесской, Ривненской и Херсонской областей. Были изъяты документация, банковские карты, 10 авто элит-класса, оружие и наркотики.

Организатора группы и четырех главных фигурантов задержали, им объявлено о подозрении. Кроме того, на причастность к противоправной деятельности проверяют сотрудников правоохранительных органов.

Напомним, одновременно в Закарпатье расследуют обстрел автомобиля начальника Управления защиты экономики области Андрея Иванкива (произошел в июле 2019 года).

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter